「中國台灣」案延燒　賴香伶：鄭運鵬若覺得受害應反思兩岸政策

▲鄭運鵬「中國台灣」案延燒，賴香伶表示看法。（圖／賴香伶競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬曾在中國做生意時，填寫資料「中國台灣」引發熱議。民眾黨桃園市長候選人賴香伶28日表示，這是大陸政治紅線，只要去做生意的人都知道，只是在民進黨執政下是無解的，「政治與經濟永遠是綁在一起」，希望鄭運鵬反思「如果覺得自己是被害人」，在兩岸政策上是不是該有不同的思維和做法。

賴香伶表示，在中國做任何的投資，大陸那邊的規格還有在政治上的底線就是以「中國台灣」做要求，只要有經驗的人大概都知道這紅線，所以用這個來說鄭運鵬，她個人是不這麼認為，這只是選舉到最後大家把這事情無限放大而已。

賴香伶也同意過去有些人到大陸投資很多受害、上當、失敗，對中國大陸投資環境本來也就不抱太大希望，但還是有很多具創業精神的想要到那邊去做生意發展事業，她想鄭運鵬大概是這樣的心態去大陸，無奈現在大家只看到「中國台灣」這名稱，這種比較涉及政治性的議題，在現階段民進黨執政下是無解的。

賴香伶表示，如果鄭運鵬認為他自己有受害，也覺得不是很好的看法，那對現在兩岸的政策有沒有不同的思維跟做法，鄭運鵬在這議題上該有更多的反思跟提出好的方向。

賴香玲強調，台灣在兩岸關係情勢下確實受到中國很大的打壓，兩個陣營裡面都要持平的來看，思考如何化解僵局？過去大家講講政治歸政治經濟歸經濟，但事實上「政治跟經濟永遠是綁在一起」，所以所有政治人物在面對過去事件的時候要有所反思之外，還要能提出解決的模式或一定程度的說明清楚，才不會淪入這種是不是刻意低頭、是不是刻意投共，無濟於事的爭執。