「越打越高違反選舉競爭法則」　民進黨分析：高虹安正從高往下掉

▲高虹安（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

年底九合一選舉進入破月倒數的最後階段，民進黨內部評估，「選戰勝負難定的縣市接近10個」，其中有不少縣市民進黨都是急起直追。有學者預言選情對民進黨不利，就當成警訊讓選舉團隊、支持者有危機意識，相信危機就有轉機，就能創造勝績。

在桃園部分，黨內高層指出，不容否認張善政擔任過行政院長，某種程度上還是有知名度跟熟悉度，而民進黨在換將後，鄭運鵬原來沒有這樣的打算，現在要急起直追，畢竟過去他的選區只佔桃園市的6分之1，「他現在全力衝刺中，最近才用1個月時間跑了1000個行程，非常賣命」；該高層指出，「桃園的選情就是55波在膠著」，民調各界都有做，差不多都在一定範圍內。

而近來全國熱議的新竹市，黨內高層分析，國民黨提名的林耕仁還是有黨主席朱立倫、國民黨大咖在挺，加上林的地方也有經營，至少議員全力支持他，不至於被放棄。而民眾黨的高虹安的確一下衝很高，「但很明顯，他的人設已經出了大問題，所以他現在是從高往下掉」。

黨內高層說，「沒什麼越打越高，那是名嘴在替她吹捧」，如果真的越打越高，那高虹安應該要歡迎大家打她，但實際狀況並非如此。選舉考驗的還是選民深入仔細了解每個候選人，對新竹來講，「不認為沈慧虹勝算不高」，越打越高是違反選舉競爭的法則。

黨內高層進一步說，如果真的越打高虹安越強、會對藍對白越好，「那她幹嘛那麼生氣？硬是要把資策會打成民進黨的打手」，大家還是會去深入了解，到底那些行為有沒有道德上或法律上的問題？是不是符合對未來市長的期待，大家還是會去檢驗了解。

在基隆部分，市長林右昌8年政績好，很多市民對他肯定，「上禮拜抽完籤後，林右昌跟蔡適應一起車隊掃街，覺得反應非常好，信心很強」，現在由林帶著蔡掃街，有很明顯效果，內部民調也明顯反應，基隆有比較高的勝算，這沒什麼問題。

至於整體的大環境，黨內高層說，與2018年一樣，中央執政動輒得咎，不論什麼在野黨都會批判抹黑，一講在講、一罵在罵，這一點是差不多。但是到現在為止，在野黨的批評沒有一個是讓人接受、是真的民進黨有哪裡做不對，是跟2018有蠻大的不同。

黨內高層說，在野黨每天繞著不放的就是疫苗、高端，就這些，「但必須告訴大家，如果做全國性民調，大家對於防疫滿意度還是蠻高的」，在野黨不斷製造對立、散播仇恨，但民心是不是這樣反應，從每個月的民調，民進黨支持度沒有下降、蔡總統滿意度也是超過5成。