鄭運鵬讚桃園市民8年前向黑金說不　喊話別讓國民黨班師回朝

▲鄭運鵬視訊出席社群之夜。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

18歲公民權修憲複決案將與九合一選舉一起在11月26日舉行，為此，總統蔡英文今舉辦今年唯一一場「社群之夜」，號召年輕朋友相挺18歲公民權，桃園市長候選人鄭運鵬透過影片方式出場，鄭表示，2014年桃園市民用選票向金權政治説不，今年要再拿出2014的勇氣、拒絕黑金勢力，不讓國民黨班師回朝。

鄭運鵬分享，在自己的生命經驗裡，兒子6歲因為腸病毒重症併發腦炎，直接失去意識，「我抱著他去消防隊等救護車，醫院馬上開出病危通知，後來很幸運的5天就康復出院，每一個家庭都有最脆弱的時候，如果從政可以服務大家、給大家信心，有這樣的感受從政才值得。」

鄭運鵬表示，要當一位好首長要有扛責任的勇氣，蔡英文2016年當選後勇敢改革，不論是轉型正義或是同婚法案，蔡英文有著堅強肩膀，帶領行政院和立院民進黨團，共同推動台灣民主和體制的進步。

鄭運鵬指出，2020年台灣民眾用寶貴的一票，當總統的靠山，勇敢的向境外勢力說出台灣是台灣人的台灣，為了最珍貴的台灣，要堅持捍衛主權、堅強站在一起。

對於年底選戰，鄭運鵬表示，2014年桃園市民也拿出勇氣，用選票當自己的靠山，向金權政治説不，選出了鄭文燦市長，為桃園帶來進步繁榮，8年過後，市民朋友要再次做出關鍵選擇，要再拿出2014的勇氣，拒絕黑金勢力，不讓國民黨班師回朝。

鄭運鵬指出，今年全體台灣國民也要拿出勇氣，讓所有的年輕世代擔起台灣向前責任，「年輕世代要勇敢說出，我們準備好了，我們要改變世界，最後一定能邁向勝利，責任扛久了，也就習慣了。」