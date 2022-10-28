屏東最年輕鄉長候選人舉辦青年參政會　柯文哲＋蘇清泉到場力挺

▲里港鄉長候選人藍婉倩型辦青年參政見，民眾黨主席柯文哲、屏東縣長候選人蘇清泉力挺 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣最年輕鄉長候選人里港鄉長候選人藍婉倩今(28)日晚舉辦青年座談會，民眾黨主席柯文哲及屏東縣長候選人蘇清泉均到力挺；兩人均表示，對於有對政治積極付出的青年，一定要給予支持與鼓勵。

里港鄉長候選人藍婉倩今年29歲，今晚舉辦的青年座談會，除藍婉倩外，出身里港港的鳳山區市議員參選人陳妙真律師也到場參與。

民眾黨主席柯文哲及屏東縣長候選人蘇清泉都在場力挺；蘇清泉表示，青年參政已是趨勢，看到從屏東出生的小孩長成青年，在社會上除了原先職業外，也積極投入政治活動，讓民主發展更好，令人欽佩。

蘇清泉指出，藍婉倩與陳妙真同為里港出生的小孩，現各自參選屏東縣當地及鳳山區市議員等民意代表職務，雖是第一次參選，但全力支持他們的勇氣！希望大家給年輕人一個機會，參政黨籍不是問題，過去屏東綠大於藍，但現在已經是中間選民的世代，未來也是！他再度呼籲：政黨輪替並非對立，共創藍天好綠地是他現在的目標。

柯文哲則表示，同為里港出生的青年參政候選人，現到不同選區參選即是緣分，台灣政治的三個原則：做對的事情、不對的事情不要做、認真做，就這麼簡單，但能做到的人很少，因此，對於有對政治積極付出的青年，一定要給予支持與鼓勵，贏得在場青年熱烈掌聲