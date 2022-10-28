朱立倫突缺席盧秀燕造勢！國民黨揭「臨時喊卡」內幕：空拍機闖機場

▲國民黨主席朱立倫為輔選全台走透透。（資料照／記者蘇晏男攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（28）晚表示，國民黨主席朱立倫在今晚從金門飛往台中為市長盧秀燕站台的途中，當飛機正準備降落台中機場時，卻遇到四架空拍機闖入機場空域，導致機場正常起降受阻、航班受影響的意外，朱所乘坐原訂於晚間七點五十分降落的航班因此在空中盤旋近一個小時，最後於八點四十分順利降落。

國民黨表示，近年空拍機、無人航空機的使用愈加普及、頻繁，卻也造成越來越多的相關意外發生，危及飛航安全及公共安全，儘管《民用航空法》中已在107年增訂遙控無人機專章及相關授權法規命令，並由行政院自109年3月核定施行，但相關意外仍然層出不窮，顯見相關法令內容與執行方式，以及維護機場航空領域的防空手段都存在檢討空間。

國民黨指出，試想最嚴峻的飛安情況，例如近期對岸共軍運用遙控無人機、空拍機屢屢進犯外島刺探軍情、對我國防務造成干擾等，未來如果共軍運用較遠程的大型無人機或潛伏於島內人員操作空拍機飛至民用機場空域內，豈不是可以輕易癱瘓我國航空運輸、危及飛航安全及民眾的生命財產？

行政院應該負起責任正視飛航實務第一線的威脅，盡速提出務實可行的飛安維護改進措施，以維護我國領空飛航安全，讓每一位台灣民眾都能夠安心出行、平安回家。

據了解，年底大選將至，台中市盧秀燕拚連任，第二場大型造勢活動「台中海線聯合大造勢」今夜在沙鹿運19球場舉行，約有萬餘人參加。原本壓軸登場的朱立倫，卻因下午在金門陪縣長楊鎮浯掃街拜票，但金門飛機延遲，因此趕不到台中。

▲空拍機闖機場畫面曝光。（圖／翻攝自朱立倫臉書）