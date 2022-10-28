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感謝市民一起翻轉基隆　蔡適應：基隆真正改變了不能走回頭路

▲基隆市長候選人蔡適應出席民進黨社群之夜。（圖／記者林敬旻攝）

▲基隆市長候選人蔡適應出席民進黨社群之夜。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨「人蔘轉大人」社群之夜28日晚間登場。基隆市長候選人蔡適應演講時說，2014年、2015年基隆好不容易翻轉，隔年他被徵召參選立委，對上前台北市長郝龍斌。別人都說他是砲灰，但他不服輸，感謝市民一起翻轉基隆，「8年過去，我可以很驕傲說，基隆真正改變了，基隆不走回頭路，因為走回頭路人生就會後悔」。

蔡適應演說前先表示，剛剛曾基隆到台北花了1個多小時，笑說自己住在「最靠北的城市」，但因為驕傲，所以有本錢靠北，因為住在最北的地方。

接著蔡適應回憶，學生時期半工半讀，因為家境不好，大學的時候選填國關組，當時一邊念書一邊賺生活費。陸續也做過不少工作，第一個工作在統一超商，當時為了賺多點錢，還每天自願做大夜班，還因為凌晨肚子餓拿東西吃，因此被扣薪。

蔡適應說，第二個工作是賣BB Call，那時候一邊念書一邊當業務，當時一台BB Call要1萬多，「我賣了0台，因為認識不了有錢人，同學都跟我一樣窮，做了2個多月業績掛蛋被Fire」。此外，還做過快遞員，看過幾個同事飆車出車禍送醫院，每次看到年輕朋友在做外送，我就覺得這是很辛苦的工作。

蔡適應表示，大學畢業後從軍報國，曾經擔任過職業軍人，剛好遇到1996年台海飛彈危機，但我服役的期間，同袍沒有一個人膽怯。

蔡適應說，退伍後有機會來到基隆，2014年、2015年基隆好不容易翻轉，隔年被徵召參選立委，對上前台北市長郝龍斌。別人都說他是砲灰，但他不服輸，感謝市民跟著蔡適應一起翻轉基隆，「8年過去，我可以很驕傲說，基隆真正改變了，基隆的改變不能停，基隆不走回頭路，因為走回頭路人生就會後悔」。

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