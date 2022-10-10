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和網紅%%開價5百萬！女淫媒反被勒索50萬　男客想爆料下場曝

▲▼性感少女。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲宜蘭呂姓男子誆騙要花5百萬，找淫媒媒介網紅與他性交易，取得相關聊天紀錄後，再恐嚇淫媒給他50萬元，不然就要公開聊天內容。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／宜蘭報導

宜蘭一男子開價4、500萬，假借要暱稱「Sherry」的淫媒幫他媒介知名網紅性交易，取得聊天紀錄和網紅名單後，又藉故翻臉，恐嚇Sherry要給他30萬元至50萬元，不然就要把這些資訊公開給媒體，表示「看要先丟蘋果還是哪個都好」、「妳先去跟她們道歉吧！」、「不然到時候她們承受不了」等語，結果Sherry先受不了索性報警。宜蘭地院審理，依恐嚇取財未遂判呂男4月徒刑，可易科罰金12萬，全案還可上訴。

判決書指出，呂男於2020年10月18日上午和暱稱「Sherry」的女淫媒聊天，聲稱要提供400萬元至500萬元費用，要她媒介網紅和他性交易，事實上，呂男的月收入僅有4到5萬元，名下也無值錢財產，根本不足付款。

而後呂男假藉Sherry不配合自拍影片給他而翻臉，恐嚇她要公開所有聊天內容，傳訊表示「不能就不要錄阿」、「妳先去跟她們道歉吧！」、「不然到時候她們承受不了」、「前幾天新聞我覺得不精彩」、「我等等傳全部對話給妳要嗎？」、「還是要聽錄音檔」、「再來看要先丟蘋果還是哪個都好」、「想好好說，想和解嗎」、「如果妳要和解的話，妳會怎麼做」等語，讓Sherry怕當淫媒一事曝光而心生恐懼，不得不提出以金錢賠償的方案，呂男再回覆「3-50」，表示要用30萬元至50萬元和解，想不到Sherry寧可身分曝光也要報警，警方獲報到呂男住處搜索，並查扣IPHONE手機一支。

全案審理時，呂男雖辯稱自己雖沒錢，但有向朋友借錢，只是不能曝光朋友的名字，另外他只是想叫Sherry出來道歉，是Sherry自己說要賠錢，不過法官不採信，審酌呂男無任何前科，經濟小康，品行尚可，卻為圖私利恫嚇被害人而索取財物，犯後未見悔悟，依恐嚇取財未遂判他4月徒刑，可易科罰金12萬，全案還可上訴。

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