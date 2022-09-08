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社會 社會焦點 保障人權

監委兒士林夜市亂嗆「殺你老婆」　育仁會老大抓狂痛毆失明

記者黃宥寧／台北報導

監察委員鴻義章之子鴻戎又出事！鴻戎去年12月酒後乘坐友人車時，在士林區小西街見謝姓幫派老大與其妻子，竟搖下車窗大罵「X你娘！殺你老婆」，謝的小弟們衝出來將鴻拖進堂口，謝徒手痛毆鴻戎，導致他視力僅剩0.1。事後鴻負傷報警，警方組成立專案小組，發現謝嫌另涉及毒品交易從中牟取暴利，7日將謝及旗下成員等5人拘提到案，全案依妨害自由等罪，移送士林地檢署偵辦。

27歲的鴻戎去年12月喝完酒搭乘友人車，行經小西街27號，見到謝少庸（26歲）與其妻，竟從副駕駛座搖下車窗大罵「X你娘！殺你老婆」，謝男當場火大，撂小弟出來將鴻戎抓進屋裡，徒手痛毆一頓，導致鴻戎左眼視力僅剩0.1，鴻戎負傷報案，警方隨即成立專案小組著手調查。

▼謝少庸為竹聯幫育仁會成員，大膽在士林夜市成立堂口，交易毒品凌虐被害人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼士林警直搗黑幫據點，幫派大哥夜市狼狽就逮 ，瓦解不法組織。（圖／記者黃宥寧翻攝）

本以為是一起口角行車糾紛，但經專案小組調查發現，謝男疑為竹聯幫育仁會成員，並大膽在士林夜市小西街27號成立堂口，更假藉成立夜市自治會，名義上為招商，私下卻指揮小弟販賣毒品，更藉機與毒犯進行交易，再叫旗下小弟持刀械、棍棒，強押毒犯到堂口毆打、凌虐，要求被害人簽立借據及本票，再收取高額利息，從中謀取暴利；不僅如此，今年8月謝嫌假扮買家，又在堂口囚禁1名童姓幣商，搶其虛擬貨幣。

▲▼士林警直搗黑幫據點，幫派大哥夜市狼狽就逮 ，瓦解不法組織。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林警直搗竹聯幫育仁會據點，當場起獲許多武器。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方經跟監蒐證後，本月7日見時機成熟，由士林分局專案小組及市刑大霹靂小組警力，持檢方核發拘票、搜索票，兵分多路在雙北地區順利將謝姓主嫌、林、張嫌犯及2名未成年成員共5人拘提到案，並在堂口處，起獲凌虐被害人鐵鍊、鐵鎚、束帶等犯案工具。

謝少庸等人遭逮，均否認是幫派成員，警方訊後，依組織犯罪、毒品危害防治條例、恐嚇取財、毀損及傷害等罪嫌，移送士林地檢署及士林法院少年法庭審理並建請羈押。

鴻戎爭議不斷！他與陳姓男子合開居酒屋，2021年10月雙方起口角，鴻戎逼到陳男持菜刀自殘、又揮拳毆打，導致陳男頭皮、顏面、左臂、胸腰多處挫傷、撕裂傷，照片被PO上臉書「爆料公社」引發關注，陳男並指控報警時遲未拿到「受理案件證明單」質疑警方吃案，檢方事後依傷害罪將鴻戎起訴，但法院審理時，陳男當庭撤告，士院判公訴不受理；不僅如此，鴻戎在今年2月17日凌晨將後港里里長紀建漢看板頭像割下，被依毀棄損壞起訴，因雙方和解，獲判公訴不受理。

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