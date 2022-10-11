青山宮遶境槍殺無辜判10年定讞　萬華角頭又勒索建商...棄保跑路了

▲陳竑諺2018年在萬華艋舺青山宮遶境現場開槍逞兇，釀成1死1傷，事後被依傷害致死等罪判刑10年6月定讞。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

北市萬華角頭陳竑諺2018年在當地艋舺青山宮廟會遶境現場開槍逞兇，誤傷1位路人還射殺追捕他的魏姓男子，該案審理期間，陳男去年另涉率眾勒索建築工地，被起訴恐嚇取財未遂等罪嫌，陳男今年4月交保5萬元，但槍擊案隨即於5月被依傷害致死等罪判刑10年定讞，陳男疑因怕坐牢而不出庭，審理恐嚇案的台北地院傳拘無著，日前裁定沒入保證金，具保人可抗告，北院另將對陳男發布通緝。

陳男所犯槍擊案發生於2018年11月30日凌晨2點多，陳男的朋友得知趙姓仇家去看青山宮遶境，找陳男陪同助陣找人，陳男帶1把改造槍彈前往，攔人當街談判起衝突，竟當眾朝地面開1槍示威，流彈打傷1位陌生旁觀路人的右膝蓋，幸好送醫性命無礙。

陳男逞兇後拔腿就跑，多人見狀追趕，其中1位魏姓男子追上陳男拉扯，陳男不顧可能造成死傷，仍扣扳機開1槍急於藉此脫身，不料子彈打進魏男右腿留在體內造成大出血，魏男倒地送醫不治，陳男逃走時摔倒走火又開第3槍，幸好僅打中停在路邊1輛汽車。

陳男急忙把槍丟到附近鐵皮屋頂上藏放，遭追兵圍毆而鼻青臉腫倒地。警方將陳男送醫住院，並找回凶槍，陳男假裝聯繫律師與親友，隔月（12月）2日上午趁隙由朋友接應逃出醫院，直到同月8日晚間，才在新北市板橋區藏身的旅館被警方拘提到案。

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

法官認定陳男所犯槍擊案無證據顯示有殺人意圖，一、二審均依傷害致死罪與《槍砲彈藥刀械管制條例》合併判刑10年、併科罰金5萬元，另傷害罪與脫逃罪合併判刑6月、得易科罰金18萬元，這2罪經二審判決已先定讞。

槍擊案上訴最高法院審理期間，陳竑諺另於去年（2021年）12月間，涉3度率眾到萬華區中華路二段1處住宅大樓興建工地勒索保護費，嗆聲包商「不是叫你們停工」、「你們再做試試看」、「你們廠商很不上道」、「再繼續施工，會丟炸彈」等語，陳男見廠商不把他當一回事，乾脆獨自開車擋住工地門口，把疑似爆料物放在工地挖土機上，放話「動了會爆炸，我不會負責」。

警方查獲陳竑諺等9人送辦，陳男到案被羈押，台北地檢署今年（2022年）4月依恐嚇取財未遂等罪嫌起訴，陳男移審北院獲交保5萬元，但他先前所犯槍擊案，隨即於5月經最高院駁回上訴、判刑10年定讞，

陳竑諺疑因怕現身會被抓去坐牢，從此不出庭恐嚇取財案，同案共犯中有6人已於今年8月各被判刑3月到5月，餘2人另行審結，法官指陳男經合法傳喚，屢次無正當理由而不到庭，且依法拘提無著，日前裁定具保人為陳男所繳保證金5萬元，具保人可抗告，北院也將對陳男發布通緝。