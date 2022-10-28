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選前全力衝刺　鄭運鵬：1個人當3個人用、1天當5天用

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（28）日上午指出，兩個多月來造訪行程破千場，一個人當三個人用、一天當五天用。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬指出，兩個多月來造訪行程破千場，一個人當三個人用、一天當五天用。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

距離九合一選舉僅剩29天，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（28）日行程滿滿，他受訪時指出，接受徵召參選2個多月來，大小行程統計已超過千場，喉嚨變啞已經三四輪，「我們發揮了鄭文燦市長的精神，一個人當三個人用，一天當五天用」，希望未來的桃園繼續進步、繼續脫胎換骨。

鄭運鵬今天清晨不到6點就趕到中壢青果市長拜票，尋求攤商支持，隨後又趕到楊梅啟明宮參香祭拜，下午四點還要趕到中壢區環中東路黃昏市場拜票，晚間9點則趕到平鎮區參加市議員楊家俍競選總部成立大會。鄭運鵬表示，選舉已進入最後一個月，我的選舉是後發先至，我是最晚提名的直轄市長候選人，我們真的發揮了鄭文燦市長的精神，一個人當三個人用，一天當五天用。

鄭運鵬統計，這2個半月來所有行程加起來已經超過上千場，大家聽到他的喉嚨變啞已第三、四次了，一直沒辦法復原，如果講話有大家聽不清楚地方，請大家見諒，候選人喉嚨總是比較傷一點。

鄭運鵬表示，「今天清晨拜訪最早中壢青果批發市場與肉品市場，大概清晨4點多就起床，感謝在地里長以及團隊好朋友，特別是義民廟的范振修國策顧問，4點不到就起床來準備，早上的市場都很有活力，我相信攤商好朋友都感受到桃園不止這幾年景氣很好，且人口增加，其他地方可能傳統市場受到疫情影響，相對影響比較少，我最近拜訪市場，不管是早市、午市或是夜市，我看到的現象，希望未來的桃園繼續進步、繼續脫胎換骨，各行各業都發展得很好。」

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（28）日上午在楊梅啟明宮參香祭拜後表示，申請專利由專利事務所去申請這是當然的事情。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（28）日上午在楊梅啟明宮參香祭拜後表示，申請專利由專利事務所去申請這是當然的事情。（圖／鄭運鵬競辦提供）

針對藍營張善政質疑在大陸專利申請事務所，就像八德運動場天花板倒塌案，鄭文燦市長推說是廠商責任？鄭運鵬認為，「台灣申請世界專利時因我們不是會員國，所以會因為中國因素地址都會被改成中國台灣這樣的格式，這對台灣當然是不公平，這也是我們需要去突破之困境，由專利事務所去申請這是當然的事情，不曉得張善政先生是不食人間煙火太久，還是不曉得說台灣在商業上面所遇到的瓶頸，這是很正常的事，他隨便問一下就知道了，倒是我想呼籲，5736萬農委會已經確認說他們已有抄襲和複製內容，他不應該把責任推給宏碁，他是計畫主持人，應該負起相當的責任才對，他沒有人可以委託，且這個是高達5736萬的政府採購委託案，這點他應該負起責任來。我想請教張善政先生，過去他擔任公司經理人申請專利時，都是他自己拿去填，那他的經驗是什麼？」

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