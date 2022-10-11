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「麥拉倫加油起火」苦主邀投資超跑　找不到買家反挨大哥巴掌

▲▼康姓直銷主管的麥加倫超跑，2015年6月加油時因工讀生操作不當起火。（圖／資料照）

▲康姓直銷主管的麥拉倫超跑，2015年6月加油時因工讀生操作不當起火。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

7年前台北市發生1輛要價1300多萬的超跑麥拉倫(McLaren MP4-12C)，疑似加油時工讀生操作不當而起火意外，康姓車主上了新聞版面後，邀請盧姓男子投資300萬元買超跑，但遲遲找不到買家脫手，盧男找具有黑幫背景的親戚左鳳順協調追回投資款，左男一時忍不住打了康男一巴掌，台北地檢11日依傷害罪起訴左男。

2015年6月7日凌晨，在直銷公司擔任主管的康姓男子開著二手麥拉倫，準備要和藍寶堅尼、保時捷等近10輛超跑，一起殺到南部參加車聚，但在台北市重慶北路加油站加油時，康男的麥拉倫疑因工讀生操作未將油槍插到底部，導致汽油回衝噴出，加上引擎高溫而引燃，火勢被及時撲滅。

▲▼康姓直銷主管的麥加倫超跑，2015年6月加油時因工讀生操作不當起火。（圖／資料照）

▲康男曾說自己熱愛超跑也有在投資超跑。（圖／資料照）

新聞報導後，康男在臉書上報平安，他表示自己熱愛超跑，發生意外的麥拉倫只是外烤漆受傷，還能發動。其實康男不只喜歡超跑，還會買車當投資，他找了盧姓男子出資300萬另外買了1輛超跑，但是遲遲無法脫手，盧男為此找來妻子的堂弟、竹聯幫天龍堂成員左鳳順幫忙討債。

左男為此多次約康男和康男母親見面或打電話談判，但是一直無法幫堂姐夫拿回錢，因此一度氣到動手，康男不滿生命財產受到威脅，控告左男等人涉嫌妨害自由、恐嚇取財等罪，但因事證不足，檢察官最後根據左男坦承曾打康男一巴掌，因此依傷害罪起訴左男。

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