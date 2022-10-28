朱立倫快閃金門3hrs　籲民進黨快開小三通「別再選舉考量」

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

金門縣長候選人楊鎮浯競選總部將於明天29日上午成立，國民黨黨主席朱立倫今日專程提早一天來到金門為楊拉抬聲勢，同時邀請鄉親屆時踴躍到場，也借此向政府呼籲國境全面開放的同時，也應該加速「小三通」的重啟，別再為選舉考量而遲遲不開。

▲朱立倫快閃金門3小時，為國民黨縣長候選人楊鎮浯掃街拜票。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



朱立倫在28日下午抵金，首站前往天后宮祈福，祝禱國運昌隆、風調雨順，隨即前往金城鎮東門菜市場掃街拜票，邀請大家明天能以具體行動，前往位於縣黨部的競選總部為楊鎮浯助陣。

朱立倫表示，金門是民進黨在全國22縣市當中唯一沒有提名縣長候選人的，很明顯該黨已與在地勢力結合；此次金門縣長選舉就是藍綠對決，沒有模糊空間，藍軍更沒有分裂的本錢，他希望金門鄉親集中火力，以讓楊鎮浯與各級黨籍提名候選人能夠順利連任。

朱立倫也指出，新冠疫情趨緩、國境全面開放，金門大橋也落成啟用，對於金門的觀光、經濟、生活都會有很大的改變，是一件大喜事，而唯獨「小三通」遲遲不開，他強調很明顯就是民進黨的選舉考量，希望不要再拖延、盡快開通。

朱立倫在掃街拜票後，也品嚐了蚵仔麵線、肉焿麵等在地小吃，過程中吸引不少民眾與觀光客爭相合影留念，並於傍晚趕回台灣，結束金門約3個小時的旋風式行程。