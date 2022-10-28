柯志恩赴中油煉油廠　與大林蒲里長關注公安問題

▲柯志恩今（28）日前往中油大林廠關心昨日爆炸事件，對當地六個里的里長表達關心。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

柯志恩今（28）日前往中油大林廠關心昨日爆炸事件，對當地六個里的里長表達關心。柯志恩強調，昨夜高雄在路竹以及大林煉油廠發生兩起火災，鳳山發生銀樓搶案，高雄的治安以及公安確實令人感到擔憂。

柯志恩表示，兩年拚四年，拚到公安治安都破功，昨夜的爆炸讓整個小港的居民都不得安寧。長期居住在此的大林蒲住戶，每天都與數百隻煙囪環伺，遇上了公安事故更是首當其衝，陳其邁市府對於遷村議題一再迴避，甚至還脫口說出「選後」會加速進行，簡直是拿民眾的性命在開玩笑。

▲在與地方里長溝通的過程中，居民表達對中油工安管理疏漏的不滿。

在與地方里長溝通的過程中，居民表達對中油工安管理疏漏的不滿。柯志恩呼籲政府應該要落實聯合稽查，而非草草停工了事。另外，許多工業區內的設備都是拼裝設備，且部分年老失修，國營事業有必要針對這些設備來進行總體檢，讓市民放心。除此之外，遇到緊急狀況的演練、疏散路線以及標準作業流程也應該更加精進，讓民眾在遇到類似狀況時不會再無所適從。

柯志恩強調，市府一再強調高雄為「宜居城市」，卻被部分民眾戲稱為「移居城市」。柯志恩認為，高雄市府有必要擔起責任，解決民眾疑慮，改善問題，避免高雄的公安疑慮一而再再而三的發生。

