民進黨估「10縣市勝負難定」　陳時中選情與蘇貞昌、謝長廷相當

▲陳時中前往吳興市場掃街拜票。（圖／記者陳家豪攝）



記者陳家祥／台北報導

年底九合一選舉進入破月倒數的最後階段，據了解，民進黨內部評估，今年選情慢熱，會產生變化的縣市不少，「選戰勝負難定的縣市接近10個」，其中有不少縣市民進黨都是急起直追。黨內人士評估，依照經驗，快速拉近的縣市通常會出現逆轉。在台北市部分，黨內人士分析，基層支持者反應非常熱，和以前蘇貞昌選、謝長廷選的時候比較起來，都差不多，大概都是這樣的反應。

隨著投票日接近，地方選舉也日漸膠著，近來有學者指出選情對民進黨不利，黨內人士認為，「這就當成警訊讓全黨選舉團隊、支持者有危機意識，未必不好」。

黨內人士指出，這次選舉一直到上禮拜抽完籤後，「味道」才出來，抽完籤後大家都上街報號碼、做最後選戰衝刺，「因為疫情關係許情很冷，已經開始在加溫」，也許過去是半年到3個月前，選舉炒得沸沸揚揚，這次比較慢熱，「最後1個月是決戰關鍵」。

下周開始，黨中央將會根據不同縣市做最後的訴求集中，讓中央、地方可以連接起來。另外，包含總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等輔選要員，最後2、3周的行程也都陸續規劃，會將資源做最有效率的分配。而下月5日凱道的雙北造勢，應可以凝聚全國民進黨支持者的力量歸隊。

針對各界關注的台北市部分，黨內人士直言，台北市選戰全國矚目，民進黨在剛提名的時候，其實情況相當不錯，後來碰到亂流，但現在基本上穩定，接下來只要按部就班，都要到最後開票時才會分出輸贏。

黨內人士分析，很多台北市議員陪陳時中去市場拜票，每個回報都說支持者反應非常熱、很強烈，當然也有少數嗆聲，但這在選舉過程中難免，本來就會有喜歡跟不喜歡，「每一個陪陳時中的人掃街回來都說穩上」，和以前蘇貞昌選、謝長廷選的時候比較起來，都差不多，大概都是這樣的反應。

儘管各界民調做出來的結果，陳時中支持度都不樂觀，但黨內人士分析，「民進黨支持陳時中的基礎沒有動搖」，有時候選舉空戰會比較逆風，在逆風狀態下支持者會比較隱藏、畏縮，「大家都在責罵，支持者會比較退縮，現在在穩定狀態，輸贏要最後才知道」。