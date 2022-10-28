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辣個男人赴新北助選！　5位議員小雞吐心聲：謝謝韓國瑜看到我們

▲▼國民黨新北市議會2018班五名尋求首次連任的市議員參選人江怡臻、葉元之、陳偉杰、王威元、廖先翔10/28舉行連任造勢活動，前高雄市長韓國瑜再度為五人站台造勢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨新北市議會2018班五名尋求首次連任的市議員參選人江怡臻、葉元之、陳偉杰、王威元、廖先翔10/28舉行連任造勢活動，前高雄市長韓國瑜再度為五人站台造勢。（圖／記者湯興漢攝）

 記者鄭佩玟／台北報導

前高雄市長韓國瑜今（28）日上午來到新北市議會，替市議員參選人江怡臻、陳偉杰、王威元、葉元之、廖先翔等人站台，召開爭取連任「年輕世代承擔 政績與服務源源不絕」記者會，拉抬小雞選情，候選人致詞時也接連提到對韓國瑜輔選的感謝；值得一提，許多支持者在候選人致詞中時不時高喊凍蒜，現場氣氛熱烈。

陳偉杰率先發表致詞，強調自己戰戰兢兢努力工作，爭取連任，感謝韓國瑜知道新人爭取連任的辛苦，「淡水的發展，三芝石門的營運都會努力與關注。」接著由王威元接棒發言，「韓市長代表的是對是非的態度，以及正義的捍衛，韓市長你又來了！太值得紀念了，我們四年來都好好做事，希望大家可以把力量借給我」，他也打出悲情牌，指自己民調在當選邊緣，相信大家鼓勵之下，可以繼續在三重蘆洲努力打拚。

葉元之表示，謝謝最敬愛的韓國瑜，感謝韓來到這裡，他在這裡也質詢過官員，意義不一樣，「我那時候當韓市長的發言人，學到好多，得的很多不同的知識，我一天當兩天來用」，在市議會質詢做很多功課，不讓大家失望，讓新北市議會如活水源源不絕。廖先翔則說，四年前韓國瑜讓大家看到國民黨需要活水，四年過去，再次邀請韓國瑜來站台，大家期待年輕人為社會做什麼，包括地方交通道路拓寬，「相信四年努力大家都有看到，國民黨許多新人都參與選舉，大家都會看到國民黨的改變。」

最後由江怡臻做出總結，「謝謝四年前韓國瑜看到了我們，排除萬難幫我們加油，他現在還是給我們支持，這幾年進入市議會，都為選民服務，努力不愧於大家的支持及韓市長的力挺。」選情艱困，不會放棄，繼續努力。

韓國瑜也回憶，33年前自己踏入這個議會，選上議員那天還不知道議會在哪，「當時渾身是膽，滿頭秀髮，眼神像獵豹一樣」，今天來支持水龍頭連線何其光榮，青年優秀，則台灣優秀，青年有出息，台灣才有出息。

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