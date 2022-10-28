陳時中蟬聯全台聲量王　綠營電視聲量是藍營1.43倍

▲「2022年電視選舉新聞學者監測聯盟」近日公布第二波的候選人電視聲量王調查結果。（圖／2022電視選舉新聞學者監測聯盟提供）



記者陶本和／台北報導

「2022年電視選舉新聞學者監測聯盟」近日公布第二波的候選人電視聲量王調查結果。在六都聲量王裡，民進黨高雄陳其邁、台南黃偉哲和台北陳時中都領先對手，台中的蔡其昌和盧秀燕則戰成平手；至於新竹市，民眾黨的高虹安搶得聲量王。

根據「2022年電視選舉新聞學者監測聯盟」針對全台12家有線和無線電視台，從10月15日至10月21日七天所做出的監看統計分析，發現隨著投票日逼近，媒體選邊站的現象愈來愈明顯，特別的是，陳時中再度蟬連全台聲量王。

政治學者柳金財特別比較各政黨的電視新聞總聲量，第一名就是民進黨，國民黨和民眾黨則分居二、三名。民進黨籍的七個市長候選人共獲得到507分鐘報導，國民黨籍七個市長共獲355分鐘。總體而論，民進黨在電視媒體的聲量是國民黨的1.43倍，更是民眾黨的2.43倍。

柳金財進一步指出，正面評價的362則新聞當中，民進黨占了181則約50％、國民黨131則約34.5％、民眾黨有51則約占15.5％。

玄奘大學教授陳偉之指出，民進黨候選人陳時中，在兩家新聞台大篇幅的報導下，時數大幅衝高，幾乎是另兩位候選人蔣萬安、黃珊珊的兩倍；而高雄則是另一個選情報導重點，民進黨候選人陳其邁被報導的總時數59分鐘，遠勝過國民黨候選人柯志恩的15分鐘，有近四倍之多，這是六都藍綠候選人聲量最大的差距。

在桃園和新竹市方面，文化大學廣告系教授鈕則勳表示，正面報導鄭運鵬的有16則新聞，不及張善政的21則。他說，從TVBS前幾天公佈的民調也可發現，上屆投給鄭文燦的民眾，只有46%會支持鄭運鵬，有22%轉投張善政，「燦鵬連線」有斷鏈的可能。

另外，負面評價報導全台第二多的是新竹高虹安，鈕則勳表示，高虹安負面報導多，只凸顯綠軍久攻不下，卻又不願放棄。他認為，畢竟放棄有面子問題，只能硬著頭皮繼續攻堅，「像極了現今俄羅斯對烏克蘭的尷尬局面」，此舉可能更會讓高虹安的聲量拉高，甚至助其當選。

鈕則勳說，負面評價第一名的陳時中，負面的刻板印象已形成，連站街口或掃市場拜票都會被市民和阿嬤痛罵，凸顯其仇恨值仍然明顯，陳時中若無法藉由正面報導來找到控制輿情的方法，選情堪慮，負面刻板印象累積將成為陳時中不可承受之重。

▼「2022年電視選舉新聞學者監測聯盟」近日公布第二波的候選人電視聲量王調查結果。（圖／2022電視選舉新聞學者監測聯盟提供）

