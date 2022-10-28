影／「我是睡在馬桶上的男人」！韓國瑜輔選新北小雞：炙熱的心從沒消退

記者鄭佩玟／台北報導

前高雄市長韓國瑜今（28）日上午來到新北市議會，替市議員參選人江怡臻、陳偉杰、王威元、葉元之、廖先翔等人站台，韓國瑜致詞時展現「韓式幽默」，回想起四年前自己站台，今年雖已垂垂老矣，但「炙熱的心從來沒消退過」。

韓國瑜出席「年輕世代承擔 政績與服務源源不絕」記者會，拉抬小雞們的選情。韓國瑜回憶，33年前自己踏入這個議會，選上議員那天還不知道議會在哪，「當時渾身是膽，滿頭秀髮，眼神像獵豹一樣」，今天來支持水龍頭連線何其光榮，青年優秀，則台灣優秀，青年有出息，台灣才有出息！

韓國瑜語重心長的說，政治不代表一切，但政治這行希望優質年輕人，如活水源源不絕，帶來嶄新氣象產生優質民主，發自內心賦予最高期待，韓國瑜也提及已故國民黨籍新北市議員唐慧琳，「她先離開我們，但俠女般的形象依舊留在選民心中」，其它這五位在議會表現大家有目共睹，希望年輕議員往前衝！政治行業不是關在黑箱裡不斷算計，而是獲得選票不愧對於人民。

韓國瑜說自己莫忘初心，「水龍頭連線的議員讓我想到我年輕時一無所有，白天讀大學晚上工讀大夜」，韓更語出驚人表示，「我是睡在馬桶上的男人！」當時打工不能離開崗位太久，都只能在馬桶上小瞇15分鐘，就算學生騎車賺學費看起來像沒搞頭，但四年半工半讀仍保有炙熱的心，今天已經垂垂老矣，炙熱的心卻也是從沒消退過。

最後，韓國瑜勉勵年輕人相當辛苦，政府要大力栽培，「希望他們順利轉進2022班。新北上接台北下接桃園，希望所有鄉親集中選票，讓他們順利連任」，韓國瑜也強調，希望台灣在政治這行別再抹黑造謠，政壇不可再這樣下去，只會讓人心越來越扭曲。

▲國民黨新北市議會2018班五名尋求首次連任的市議員參選人江怡臻、葉元之、陳偉杰、王威元、廖先翔10/28舉行連任造勢活動，前高雄市長韓國瑜再度為五人站台。（圖／記者湯興漢攝）