陳時中辯論會僅剩1策略？　他曝：「這件事」恐讓民進黨泡沫化

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中辯論會僅剩1策略？　唐湘龍：「這件事」恐讓民進黨泡沫化

記者詹宜庭／台北報導

三立電視台與TVBS電視台共同舉辦的「2022年台北市長選舉電視辯論會」將於11月5日登場，國民黨候選人蔣萬安、民進黨候選人陳時中、無黨籍候選人黃珊珊「三腳督」將正面交鋒。資深媒體人唐湘龍27日表示，這場辯論會民進黨只剩一策略，就是鞏固基本盤，避免棄保太難看，無論如何不能夠讓民進黨候選人陳時中變成另一個姚文智，若成了另外一個姚文智，台北市就沒有民進黨的立足之地，並且繼續泡沫化。

「陳時中與蔣萬安都是新鮮人。」唐湘龍在政論節目《少康戰情室》中說明，陳時中是新鮮人，他沒有見過這種武場；蔣萬安雖然當過立委，但他也沒有經歷過這種武場，也是新鮮人；黃珊珊也許政治歷練豐富一點，但是這種的辯論場大概也算第一場。

唐湘龍認為，辯論會中民進黨的策略大概就只有一個，就是鞏固基本盤，避免棄保太難看，無論如何不能夠讓陳時中變成另一個姚文智，如果變成另外一個姚文智以後台北市就沒有民進黨的立足之地，它會繼續泡沫化。

「2022年台北市長選舉電視辯論會」將於11月5日下午2點舉辦，由三立新聞台和TVBS新聞台2大電視台聯手舉辦。辯論會集結本次台北市選戰中三位候選人，包括民進黨陳時中、國民黨蔣萬安及無黨籍黃珊珊，三人將同場暢談競選政策，四大階段辯論內容包含申論每人8分鐘；交叉詰問每人提問1分鐘，由另兩位回答各2分鐘，共計兩輪。

媒體提問則由TVBS、三立各提問1題，每人回答3分鐘；以及結論每人6分鐘，全程120分鐘。辯論會主持人由三立新聞台政論新秀《新台灣加油》主持人王偊菁、TVBS主播謝向榮擔綱，專業犀利形象明快掌握辯論節奏。

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

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