直擊／韓國瑜赴新北輔選！韓粉怨未通知　一擁而上場面「險失控」

▲國民黨新北市議會2018班五名尋求首次連任的市議員參選人江怡臻、葉元之、陳偉杰、王威元、廖先翔10/28舉行連任造勢活動，前高雄市長韓國瑜再度為五人站台造勢。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

「新北2018班」5位議員葉元之、江怡臻、陳偉杰、王威元、廖先翔今年爭取連任，28日早上請到請到4年前就曾幫他們輔選的前高雄市長韓國瑜來站台，孰料韓粉太熱情， 場面險失控 。

「年輕世代承擔，政績與服務源源不絕」記者會於上午10時30分在新北市議會門口舉行，聽聞韓國瑜將蒞臨，數十位民眾到場想一窺風采。引發關注的是，在活動開始前，一名男性韓粉不斷高聲抱怨，質疑這次活動為何沒有廣為周知，害許多韓粉都不知道可以來參加，由於他的抱怨聲實在太大，而且持續抱怨的時間相當長，引發眾人側目。

對此，主辦方解釋，因為這場活動是「記者會」性質，所以訊息只發給記者，但沒想到還是有許多民眾得知消息，紛紛主動趕來。據觀察，這些民眾在韓國瑜車隊抵達時，便熟門熟路知道韓的車子是哪一輛，拼命對該輛車揮手吶喊，顯然他們對韓國瑜頗為熟悉。

活動期間，韓粉不斷高喊「韓國瑜加油」，知名韓粉「激動姐」更在結束後衝上前「圍堵」韓國瑜，四周韓粉見狀也一擁而上，只見他們掏出書本、帽子、衣服等各種物品請求簽名，把韓國瑜團團包圍，現場寸步難行。起初，韓國瑜來者不拒，仔細一一簽名，但見場面即將失控，隨扈們便趕忙上前把他帶開，這場熱鬧滾滾的記者會才落幕。

▲ 韓粉拿出要給韓國瑜簽名 。（圖／記者崔至雲攝）