手機回收月將結束！　花蓮縣抽大獎...各區清潔隊都收

▲手機內部隱藏許多可用資源，都可以經過回收再利用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

行政院環保署訂定每年10月為「手機回收月」，將廢手機交由環保署配合店家，即可獲得抽獎資格，花蓮縣環境保護局為提升民眾兌換便利性，也增加各鄉鎮市清潔隊作為手機回收點，活動至10月31日止，也呼籲民眾盡早將廢手機回收，將有機會獲得多項好禮！

▲花蓮縣環保局增加各鄉鎮市清潔隊作為手機回收點。

環保局表示，舊手機閒置在家中除了浪費也可能造成危險，手機內部其實隱藏有許多可用資源，如金、銀等有價金屬，因此，廢手機、旅充、鋰電池等都是要回收的資源，活動即將結束，請大家相約親朋好友一起來回收抽大獎，包括Acer Aspire Vero筆記型電腦、Apple Iphone 14 、Samsung Galaxy S22、Apple Iphone 12 、Ticket Xpress即享券（等值2,000元）、全家便利商店禮券（等值1,000元）、Innergie C3 Duo 萬用充電無塑禮盒等豐富獎品。

▲▼手機回收並完成登錄後，即可享有環保署的抽獎機會與企業提供的加碼優惠。

環保局提醒，在回收廢手機前先刪除個人資料或恢復原廠設定，回收並完成登錄後，即可享有環保署的抽獎機會與企業提供的加碼優惠，環保署將於11月下旬抽出幸運得主。

活動詳情及回收地點請至環保署生活廢棄物質管理資訊系統（https://reurl.cc/m3Wz9M）查詢。

