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iPhone 15鏡頭將升級「4孔」！渲染圖被曝光　動態島還在

▲▼「動態島」（Dynamic Island）。（圖／翻攝YouTube／Apple）

▲有媒體曝光iPhone15渲染圖，「動態島」還在，後置鏡頭升級4孔，圖僅為示意圖。（圖／翻攝YouTube／Apple）


記者陳依旻／台北報導

iPhone15選染圖曝光！根據《中關村在線》報導，Pro型號將被新型號Ultra取代，照相鏡頭從三孔變成四孔，但外觀和前幾代差異不大，瀏海的位置維持備受討論的「動態島」。

iPhone15近期頻頻傳出新消息，日前有消息指出，今年iPhone14 系列跟iPhone 14 Pro 系列相比升級幅度較小，很多果粉改為直上Pro系列，很可能讓明年iPhone 15頂級規格款有更大幅度升級。

《中關村在線》報導指出，iPhone 15系列渲染圖近日被曝光，Pro型號遭取消，被新型號Ultra取而代之。不過，在外觀設計方面，iPhone 15 Ultra後置雖有四孔的攝影機，但和前幾代類似，正面依舊延續iPhone 14系列動態島。

動態島是甫被iPhone 14 Pro加入的「Dynamic Island」功能，前置鏡頭原本的瀏海設計，改成可設定成多個通知欄，希望讓用戶多了一個創新互動感，但評價很兩極，有人覺得好看，有人覺得醜；有人覺得好玩，有人干擾使用，另外還有一些美中不足的問題並沒有被解決，不喜歡的朋友可能要繼續使用iPhone 13了。

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