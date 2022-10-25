他求高電量、續航佳「外送用」手機！內行人指「這1關鍵」才重要

▲一名網友想挑選外送用的手機。（示意圖／記者周宸亘攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

對於手機的功能需求，每個人可能都有些不同！一名網友想買「外送用」的工作手機，預算在4000~5000之間，要求有高電量、高續航力，請網友推薦符合要求的手機。有經驗的網友強調，只求續航力還不夠，還有一個「關鍵因素」，缺少這點完全無法工作。

一名網友在PTT發文以「外送便宜的高續航、導航機」為題發文，表示想購買第2支手機，預算範圍在4000~5000，沒有特別的品牌喜好，目前正在考慮Narzo 30A和poco m3，「只要求不要導航跑一下手機就動不了即可，目前只擔心這點」，另外他也點出「m3好像亮度較低，不曉得會有看不到的問題嗎？」

網友幾乎一面倒建議不要選POCO M3，有經驗的人指出，「POCO M3過保前死機一次，去換了主機板，大概過半年左右又死機了，過保（後）我就直接丟了」、「POCO M3導航（遇到）大太陽還會熱到跳出過熱，然後整個當（機）」、「別選m3會死機，而且下市了」。

部分網友則強調，外送用手機除了需要續航力外，和亮度有關的「尼特（nit）」值也是一大關鍵，建議選OLED款的手機，亮度比較好，「尼特數不夠，在大太陽下真的會看不清楚」。還有人推薦其他款手機，像是POCO M4 Pro，「螢幕亮度達700尼特，電池容量為5000mAh」，只不過價格貴了一點。

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