天涼更要喝！超商風味咖啡「第2杯半價」　回收寶特瓶免費換美式

▲7-11 CITY CAFE風味飲品即日起可享「第2杯半價」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣變涼，當然需要一點咖啡飲品療癒一下，就有超商祭出限時風味咖啡飲品「全品項第2杯半價」，冰燕麥拿鐵、脆酷摩卡咖啡等通通都在優惠中；另外，該超商也與臺北市政府環保局合作，只要至指定門市回收寶特瓶或廢乾電池，就能免費喝美式或拿鐵。

7-11門市推出「CITY CAFE風味飲品」優惠，即日起至11/1止，CITY CAFE風味飲品全品項可享「第2杯半價」，如冰燕麥拿鐵、蜂蜜拿鐵、脆酷摩卡咖啡等；同期間CITY PEARL珍珠系列飲品任2杯優惠價99元。

另外，為提升民眾回收意識，7-11與臺北市政府環保局合作「回收不打烊、台北市加碼送」主題活動，即日起至10/30止，只要在台北市10家7-11指定門市，單次將透明無色寶特瓶10個或廢電池10顆投入回收機，當日憑列印之購物抵用券，即可免費兌換CITY CAFE中杯拿鐵咖啡或CITY CAFE大杯美式咖啡1杯，冰熱可任選，每家門市限量200杯，送完為止。

▲回收無色廢寶特瓶10瓶或廢乾電池10顆即可免費喝中杯拿鐵或大杯美式。

10家指定7-11門市為敦巨門市、八德門市、榮陽門市、宏泰門市、廣慈門市、榮鑫門市、瓏馬門市、至誠門市、酒泉門市、園寶門市；另外，若回收之原門市咖啡已送完，民眾亦可持當日列印之購物抵用券至其他門市兌換。

▲春陽茶事新飲品限時3天免費加料。（圖／春陽茶事提供）

人氣手搖飲品牌「春陽茶事」推出最新古早味飲品「甘蔗檸檬」，選用甘潤微甜的嘉義溪口甘蔗，搭配屏東九如盛產綠檸檬，口感酸甜解渴，即日起於全門市開喝，且上市前3天（10/26起至10/28止）還可享有「免費加料」優惠，有Q彈珍珠、招牌粉條任選免費加，絕對不能錯過。