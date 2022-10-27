嘉藥萬聖變裝趴　完成闖關有彩蛋可拿！

▲嘉南藥理大學角色扮演交流社，舉辦萬聖節變裝活動及闖關體驗，還有彩蛋可以拿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一年一度的萬聖節即將到來，你準備好扮演的角色了嗎？嘉南藥理大學角色扮演交流社，帶你闖關體驗，享受萬聖節新奇魔幻氛圍，還有彩蛋可以拿，好康不斷！

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隨著疫情慢慢穩定，熱鬧的萬聖節氛圍也跟著回溫，嘉藥角色扮演交流社，聯手校內漫畫研究社、創作與自媒體社、中醫社、羽球社、單車社、擊劍社、嘉儒文化樂學社、嘉藥儀隊社、水上活動社、管樂社、競技拉拉社等12個學生社團，共同舉辦萬聖節角色扮演及闖關活動，除了傳統萬聖節變裝活動外，另規劃了9道闖關遊戲，讓參加的同學體驗完全不一樣的聖誕活動。

萬聖裝扮闖關活動來自各社團的巧思，每個社團依照自身特色設計遊戲關卡，通過所有關卡就能獲得限定all pass糖及通關印章，集滿所有印章可獲得額外獎勵。參加變裝活動的玩家可於變裝後至各關卡進行trick or treat不給糖就搗蛋，主辦單位準備了限量禮物-結合12社團特色的環保杯袋，送給完成所有關卡的玩家。

負責策畫該活動的陳信豪同學表示，過去兩年受疫情影響，很多活動都無法順利舉辦，終於迎來疫情舒緩，當然要趁萬聖節活動拉近社團之間的感情與同學參與社團的熱情，參加的校內同學可以盡情裝扮自己喜歡的角色，好好享受萬聖節的熱鬧氣氛，也讓同學對於角色扮演交流社能多一點認識。

校方表示，隨著疫情的舒緩，嘉藥校內各項活動已紛紛開始進行，除了萬聖節闖關趴，接下來還有演唱會及聖誕節等一系列熱鬧活動。嘉藥非常重視並鼓勵學生參加正向的社團活動，因為經過社團活動能培養同學團隊合作、溝通協調的能力，也能刺激問題思考、活動企劃乃至於人脈建立的軟實力，進一步讓學生累積更多資源及營造健康的生活形態。