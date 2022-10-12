　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「2022府中搞什麼鬼」變裝比賽報名開跑　總獎金高達26萬

2022府中搞什麼鬼 變裝比賽報名開跑（圖／新北市政府經濟發展局提供）

▲今年萬聖節以「百鬼夜行 恐懼狂飆」為主題，期望讓民眾在府中商圈感受到最恐懼、最精彩的萬聖節氛圍。

圖、文／新北市政府經濟發展局提供

萬眾矚目的萬聖節又來囉！每年10月府中商圈一大盛事「府中搞什麼鬼」將於10月29日（六）舉辦，今年分成專業鬼怪組與萌鬼趣味組，總獎金高達26萬元，邀請大眾及專業評審共同找出最猛、最萌的變裝達人！一起玩翻府中，活動報名自今（11）日中午12點至10月25日（二）止，歡迎敢秀、敢玩又有創意的你一起來府中商圈搞鬼。

經發局長何怡明表示，府中商圈位處府中美學示範基地核心地區，今年為了打造府中商圈整體環境美學，經發局爭取到經濟部中小企業處「府中商圈街區營造計畫」補助，協助商圈協會經營自身品牌，從10月開始準備多項活動一路玩到萬聖節前夕，帶領民眾在府中雙城吃喝玩樂，讓更多民眾前來府中商圈、留在商圈的時間更久，認識不一樣的商圈面貌。

今年的變裝比賽總獎金高達26萬元，專業鬼怪組前三名分別可獲得獎金5萬元、3萬元及1萬5千元，並取8名佳作各得5千元；趣味萌鬼組前三名也可分別獲得2萬元、1萬元及6千元獎金，並取8名佳作各得3千元外，當日票選的前6名人氣獎可分別獲得1千元。此外，報名參賽變裝比賽的民眾，只要於現場報到完成，即可獲得參加獎600元商圈購物券（可至府中商圈配合店家內使用），期望讓民眾在府中商圈感受到最恐懼、最精彩的萬聖節氛圍。

2022府中搞什麼鬼 變裝比賽報名開跑（圖／新北市政府經濟發展局提供）

▲10月起府中推出多項活動，一路玩到萬聖節。

2022府中搞什麼鬼 變裝比賽報名開跑（圖／新北市政府經濟發展局提供）

▲「府中搞什麼鬼」分成鬼怪組與趣味組，總獎金高達26萬元，活動報名自即日起至10月25日。

2022府中搞什麼鬼 變裝比賽報名開跑（圖／新北市政府經濟發展局提供）

▲網路報名參賽前100組的民眾，只要於現場報到完成，即可獲得參加獎600元府中商圈購物券。

經發局補充說明，另外在10/22（六）至23（日）10:00-17:00會在板橋林本源園邸舉辦「2022府中搞什麼鬼-變裝表演活動」，邀請到附近板橋高中吉他社、海山高中吉他社、華僑高中吉他社、音研社於定靜堂前演出，當天也會提供古裝租借的服務，歡迎大家一起來穿越時空回到古代，相關變裝活動報名資訊請至「府中商圈-府中搞什麼鬼官方網站」（https://wefuzhong.com.tw/halloween-info.php），其他活動資訊將於近期釋出，請持續關注來趣新北經發局粉絲專業（https://www.facebook.com/economic.gov/）。

ET快訊
李燕突拋震撼彈「不會回去拍戲」　直播吐真心話
21歲女大生學校暈倒猝死！　單親爸趴冰櫃崩潰
快訊／0+7明上路！　自主防疫期間「探病4例外」一次看
快訊／「韓流」到台北市！　蔣萬安、韓國瑜最快20日同台
快訊／三級警告持續936天　旅遊建議明起調降至「二級」
快訊／1歲男童家中死亡！　前一天因感冒就醫
快訊／今+52338本土！創這波疫情次高　增37死
海盜船斷2半「90度垂直插地」！　金屬片重砸遊客頭
66歲阿北「4天沒出門」！　房東看監視器心酸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

光華高中推動安全教育　學生親身體驗車禍意外

韓國5月開放12歲以上使用倍拉維　羅一鈞：台灣用藥標準更寬鬆

兒科急診擠爆！醫示警1病毒超猖獗　「兒童間易傳開」嚴重會咳到吐

BMW夢幻車牌來了！20付號牌3千元起搶標　10／31起限時3天　

疫情連3降「是好徵兆」　莊人祥：估明天確診數會再降低

次世代疫苗昨有6.8萬人搶打！放寬18歲以上施打首日「接種創新高」

21歲女兒學校暈倒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

快訊／入境0+7明上路！自主防疫期間「探病4例外」一次看

「2022府中搞什麼鬼」變裝比賽報名開跑　總獎金高達26萬

快訊／本土+52338！口服藥物領用破萬份「再創新高」

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

妹子拍製麵過程被老闆捉弄　見麵條突甩面前嚇到抖一下

鄭麗媛《爭鋒相辯》辯到法官睡著　李奎炯狂鬥嘴「換來一根手指」

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

Ella媽留言「不是人妖吧」惹議　她急道歉...小禎暖回：別放在心上

光華高中推動安全教育　學生親身體驗車禍意外

韓國5月開放12歲以上使用倍拉維　羅一鈞：台灣用藥標準更寬鬆

兒科急診擠爆！醫示警1病毒超猖獗　「兒童間易傳開」嚴重會咳到吐

BMW夢幻車牌來了！20付號牌3千元起搶標　10／31起限時3天　

疫情連3降「是好徵兆」　莊人祥：估明天確診數會再降低

次世代疫苗昨有6.8萬人搶打！放寬18歲以上施打首日「接種創新高」

21歲女兒學校暈倒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

快訊／入境0+7明上路！自主防疫期間「探病4例外」一次看

「2022府中搞什麼鬼」變裝比賽報名開跑　總獎金高達26萬

快訊／本土+52338！口服藥物領用破萬份「再創新高」

2022台東美術館聲音藝術節　15日起展覽×演出×影展重磅登場

光華高中推動安全教育　學生親身體驗車禍意外

韓國瑜復出「先去保險的地方」　沈富雄曝他魅力：不能夠小看

經長王美花應邀美智庫演講　半導體三大產業籌組台美夢幻隊

連千毅二審判7年高調喊捐500萬　出庭曾哭窮「月入5萬」

台東縣環教中心「二手玻璃瓶的循環經濟」講座　即日開放報名

林口「福林幼兒園」無奈停辦　3億求售610坪校地

韓國5月開放12歲以上使用倍拉維　羅一鈞：台灣用藥標準更寬鬆

林韋君穿比基尼做高階瑜珈！「師級練法」網看傻：肋骨被撐開長這樣

兒科急診擠爆！醫示警1病毒超猖獗　「兒童間易傳開」嚴重會咳到吐

高中生「跳遠剎不住」手腳慌亂　放棄掙扎慘摔原地躺下開睡XD

生活熱門新聞

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

3生肖越老財運越強　下半輩子吃穿不愁

首2例「莫德納次世代」接種後死亡通報！皆6旬長者

桑卡颱風恐生成　帶「共伴效應大量降雨」

晚2小時出生「多當8月兵」　他求安慰被轟

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

阿伯酸曉明比不上橘色惡魔！女學生落淚

表面有話聊「卻超難交心」星座！網看哭：原來是我難搞

低收單親媽欠稅遭移送　打零工養活6子女

星宇航空日本線下殺1萬↓　長榮被激降價5K

更多熱門

相關新聞

「桃園萬聖城」5大裝置搶先看！

「桃園萬聖城」5大裝置搶先看！

又到了合理搞怪的季節！「桃園萬聖城」今年移師桃園區藝文廣場及同德五街的藝文大道，從10/29開城後，一連9天展至11/6。本次更延伸至「置地廣場-桃園」，為桃園萬聖城第二展區。

《惡靈厄惡》六福村墓碑鎮登場

《惡靈厄惡》六福村墓碑鎮登場

身分證中「2數字」玩樂園只要299元

身分證中「2數字」玩樂園只要299元

星巴克萬聖節系列呼叫貓狗控

星巴克萬聖節系列呼叫貓狗控

限時5天！變裝玩樂園只要99元

限時5天！變裝玩樂園只要99元

關鍵字：

新北市政府經濟發展局萬聖節變裝2022府中搞什麼鬼搞鬼

讀者迴響

熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

放任小孩哭鬧？新加坡餐廳這招讓家長氣瘋

新北男身中10刀慘死　疑遭拖行痛苦掙扎

即／槍砲+組織犯罪...連千毅二審重判7年

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

王力宏離婚躲1年「淒涼現況曝光」！苦吃老本度日

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

即／公車撞機車再衝上分隔島　騎士當場慘死

陳時中被棄保　選民竟然這樣投！最新民調曝

「準金鐘男配」陳家逵被爆婚內出軌、家暴　道歉前妻：一律概括承受

更多

最夯影音

更多
朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪
毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面