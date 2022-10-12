「2022府中搞什麼鬼」變裝比賽報名開跑　總獎金高達26萬

▲今年萬聖節以「百鬼夜行 恐懼狂飆」為主題，期望讓民眾在府中商圈感受到最恐懼、最精彩的萬聖節氛圍。

圖、文／新北市政府經濟發展局提供

萬眾矚目的萬聖節又來囉！每年10月府中商圈一大盛事「府中搞什麼鬼」將於10月29日（六）舉辦，今年分成專業鬼怪組與萌鬼趣味組，總獎金高達26萬元，邀請大眾及專業評審共同找出最猛、最萌的變裝達人！一起玩翻府中，活動報名自今（11）日中午12點至10月25日（二）止，歡迎敢秀、敢玩又有創意的你一起來府中商圈搞鬼。

經發局長何怡明表示，府中商圈位處府中美學示範基地核心地區，今年為了打造府中商圈整體環境美學，經發局爭取到經濟部中小企業處「府中商圈街區營造計畫」補助，協助商圈協會經營自身品牌，從10月開始準備多項活動一路玩到萬聖節前夕，帶領民眾在府中雙城吃喝玩樂，讓更多民眾前來府中商圈、留在商圈的時間更久，認識不一樣的商圈面貌。

今年的變裝比賽總獎金高達26萬元，專業鬼怪組前三名分別可獲得獎金5萬元、3萬元及1萬5千元，並取8名佳作各得5千元；趣味萌鬼組前三名也可分別獲得2萬元、1萬元及6千元獎金，並取8名佳作各得3千元外，當日票選的前6名人氣獎可分別獲得1千元。此外，報名參賽變裝比賽的民眾，只要於現場報到完成，即可獲得參加獎600元商圈購物券（可至府中商圈配合店家內使用），期望讓民眾在府中商圈感受到最恐懼、最精彩的萬聖節氛圍。

▲10月起府中推出多項活動，一路玩到萬聖節。

▲「府中搞什麼鬼」分成鬼怪組與趣味組，總獎金高達26萬元，活動報名自即日起至10月25日。

▲網路報名參賽前100組的民眾，只要於現場報到完成，即可獲得參加獎600元府中商圈購物券。

經發局補充說明，另外在10/22（六）至23（日）10:00-17:00會在板橋林本源園邸舉辦「2022府中搞什麼鬼-變裝表演活動」，邀請到附近板橋高中吉他社、海山高中吉他社、華僑高中吉他社、音研社於定靜堂前演出，當天也會提供古裝租借的服務，歡迎大家一起來穿越時空回到古代，相關變裝活動報名資訊請至「府中商圈-府中搞什麼鬼官方網站」（https://wefuzhong.com.tw/halloween-info.php），其他活動資訊將於近期釋出，請持續關注來趣新北經發局粉絲專業（https://www.facebook.com/economic.gov/）。