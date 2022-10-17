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國家營養師專技高考　嘉藥囊括榜眼及探花

▲嘉南藥理大學保健營養系應屆畢業生吳秀桃及何承芳，於2022第二次專技高考營養師考試勇奪榜眼及探花，校長李孫榮也親自頒贈獎狀及獎勵金，表彰其優異的成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學保健營養系應屆畢業生吳秀桃及何承芳，於2022第二次專技高考營養師考試勇奪榜眼及探花，校長李孫榮也親自頒贈獎狀及獎勵金，表彰其優異的成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學國家考試佳績不斷，繼接連拿下全國專技高考消防設備師榜首以及藥師國考一階狀元後，嘉藥保健營養系應屆畢業生吳秀桃及何承芳，於日前放榜的2022第二次專技高考營養師考試勇奪榜眼及探花，校長李孫榮也親自頒贈獎狀及獎勵金，表彰其優異的成績。

▲嘉南藥理大學保健營養系應屆畢業生吳秀桃及何承芳，於2022第二次專技高考營養師考試勇奪榜眼及探花，校長李孫榮也親自頒贈獎狀及獎勵金，表彰其優異的成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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2022年第2次專技營養師國考共1629人報名，錄取197人（及格率約12％），嘉藥保健營養系就有10位畢業生上榜，其中更囊括榜眼及探花。榜眼吳秀桃原本大學唸的是生命科學，因為想轉換人生跑道而選擇嘉藥保健營養系進修部二技做為重新出發點，在學期間，除了課業積極學習之外，也熱心協助班級事務；在奇美醫院實習期間深獲營養師們的肯定與讚賞。目標明確的吳秀桃選擇嘉藥保健營養系，兩年的努力學習、考取營養師執照，實事求是與認真的精神，值得掌聲鼓勵。

▲嘉南藥理大學保健營養系應屆畢業生吳秀桃及何承芳，於2022第二次專技高考營養師考試勇奪榜眼及探花，校長李孫榮也親自頒贈獎狀及獎勵金，表彰其優異的成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

何承芳同學從小就以當營養師為目標，在嘉藥保營系就讀期間，只要課業有疑問一定積極找老師詢問與討論，確保自己充分理解與內化，因此歷年來的成績均能名列前茅。何承芳也感謝導師陳淑芬在他感到慌亂不安時給予的輔導與鼓勵，調整學習步調將緊張轉化為正面積極的力量，最終在國考中展現精湛的專業實力，獲得探花之位。

▲嘉南藥理大學保健營養系應屆畢業生吳秀桃及何承芳，於2022第二次專技高考營養師考試勇奪榜眼及探花，校長李孫榮也親自頒贈獎狀及獎勵金，表彰其優異的成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民生學院院長吳明娟表示，嘉藥保健營養系的師資陣容完善，能給予學生紮實的專業知識及訓練，也對於學生們無懼疫情的嚴峻仍然堅持完成醫院實習感到驕傲，吳院長特別期勉保健營養系的學生要認真做事、實在做人，未來當一個有專業、有溫度的優質營養師。

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