嘉藥反毒領航員　深入偏鄉扎根拒毒教育

▲嘉南藥理大學反毒志工團隊，應嘉義縣阿里山國小邀請到校進行反毒宣導，讓反毒知識能深植國小學生腦海，從小扎根育拒毒教育。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

12度獲獎的嘉南藥理大學反毒志工團隊，應嘉義縣阿里山國小邀請到校反毒宣導，內容含括「防制藥物濫用宣導經驗分享」及「反毒桌遊與團康」，透過有趣的桌遊團康遊戲及經驗分享等生活化活動，增進宣導成效，達到寓教於樂的目的，讓反毒知識能深植國小學生腦海，從小扎根育拒毒教育，勇敢向毒品說「不」！

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘉南藥理大學長期配合政府「新世代反毒行動綱領2.0」，落實推動防制學生藥物濫用工作，至2022年度止已連續6年獲教育部評鑑為全國大專院校「防制學生藥物濫用」績優單位，更是累計12度獲獎，反毒績效卓越、深獲各界肯定。嘉藥積極推展反毒教育，更走入社區對外推廣，更向國中小、高中職學生傳遞分享分讀反毒知能和拒毒方法，期盼能共創純淨家園，並善盡大學社會責任。

此次嘉藥反毒志工團隊前往偏鄉阿里山國小辦理反毒宣導課程，活動由該校軍訓室潘建華教官、王美玲指導教官及5位紫錐花反毒社同學，分享防制藥物濫用宣導經驗並透過活潑生動的反毒桌遊與團康活動，帶領偏鄉孩童對於毒品傷害的認識，並明白如何拒絕毒品，同時也讓參與老師及同學汲取寶貴的經驗，精進宣導技巧、反毒知能和拒毒方法。

嘉藥軍訓室主任梁正宇表示，嘉藥反毒志工團秉持熱忱積極推展反毒教育，不斷的成長並尋求創新與突破，本著保護全國莘莘學子免受毒品危害的使命及職責，深入偏鄉學校入班宣導並協助學校辦理志工培訓，期待未來能遍及更多教育單位，將毒品危害掃出生活圈打造健康校園，為樂活社會奉獻心力。