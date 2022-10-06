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嘉藥黃大駿「守護之愚」　對台灣水域保育的一份堅持

▲嘉南藥理大學環境資源管理系黃大駿老師，以環境生態影片《守護之愚》，獲頒台南市政府「2022年社區像影紀錄人才培訓班」土地關懷獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學環境資源管理系黃大駿老師，以環境生態影片《守護之愚》，獲頒台南市政府「2022年社區像影紀錄人才培訓班」土地關懷獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學環境資源管理系黃大駿老師，以環境生態影片《守護之愚》，獲頒台南市政府「2022年社區像影紀錄人才培訓班」土地關懷獎，這是繼於國際期刊Zootaxa發表台灣新物種「龍口蛇鰻」為台灣向世界學術界爭光後，黃大駿老師為台灣水域生態保育超過10年的堅持與努力留下完整紀錄。

嘉藥環資系黃大駿老師，過去11年來專注於南台灣監測與保育，尤其是外來生物種移除，外來生物種過度繁殖威脅原生魚類生存，衝擊原有生態，是全球水域生態的重大問題，而黃大駿老師帶領由學生組成的污染生物學實驗團隊，陸續發現超過28類外來生物種，一路以來的堅持是「守護之愚」也是擁抱信念的「守護之愉」，此次得獎影片就紀錄講述這群守護台灣自然環境的師徒，本著對水域生態的熱愛，持續投入水域生態監測及外來種移除以維護水域環境健康的歷程。

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▲嘉南藥理大學環境資源管理系黃大駿老師，以環境生態影片《守護之愚》，獲頒台南市政府「2022年社區像影紀錄人才培訓班」土地關懷獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃大駿老師的實驗室有「爆肝團」之稱，全台灣百餘條河川水域都曾有黃大駿老師與污染生物學實驗室團隊的調查身影，團隊學生除了要有豐厚生物辨識能力外，也需要極好的體能來克服上山下海的調查環境，學生加入實驗室後，黃大駿會以對環境影響最低、最無害的方式教導他們如何「除害」，實驗室學生們各個踏實肯做，畢業的學長姊都會回歸參與、無私分享，融洽的學長姐師徒制讓教育工作更多了團隊合作的訓練機會，也讓彼此對環保信念的更加堅定。

▲嘉南藥理大學環境資源管理系黃大駿老師，以環境生態影片《守護之愚》，獲頒台南市政府「2022年社區像影紀錄人才培訓班」土地關懷獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥黃大駿老師表示，環境保育需要持續關注及推動，更需要傳承生力軍，他希望能為台灣生態環境孕育更多守護者，讓前輩們辛苦累積的經驗與的智慧能承襲，也希望由自己開始，以永續發展為目標，教導學生後輩從小處做起，落實環境生態保育，讓環境教育不只是口號，也讓後代子孫永遠享有鄉土之美。

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