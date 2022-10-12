一日大學生體驗　嘉藥USR助銀髮族圓夢

▲嘉南藥理大學12日邀請台南市大內區的長輩們，到學校體驗大學生日常，最後阿公阿嬷們穿上學士袍一起合影留念，為一日大學生體驗劃下難忘的句點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學12日邀請台南市大內區的長輩們，到學校體驗大學生日常，該校「樂守內庄 活絡共生」USR計畫師生團隊，設計專屬高齡者的體驗課程，帶領長者們認識香藥草、簡易的DIY手作及品嚐特色風味餐，青銀共學的世代融合。

長者們展現出絕佳的學習態度，積極參與各項活動，活力完全不輸年輕人，最後讓阿公阿嬷們穿上學士袍一起合影留念，為一日大學生體驗劃下難忘的句點。

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台灣有為數不少的樂齡長輩，受限於當年社會環境或家庭因素，未能就讀大學，為此嘉藥生活系特地邀請台南市大內區長輩到學校進行一日大學生體驗，系列課程包涵戴三堡老師介紹常見的薄荷、左手香及迷迭香等植物功效的「香藥草認識與栽培」、陳品晟主任應用香藥草製作「左手香芳香驅蚊止癢藥膏DIY實作體驗」，以及張瀝分老師帶領生活系大四學生，運用大內區特色農產酪梨入菜的「特色農產養生風味餐」，讓長者們品嚐各式養生風味餐點。

高齡85歲的葉阿嬤說，小時候家中經濟狀況不佳，沒能唸書，今天第一次來到嘉藥校園，感到非常新鮮有趣，從知道有一日大學生體驗活動起就開始期待，今天回家後要跟孫子們炫耀「阿嬤也當過大學生了」。楊阿嬤說很開心能來嘉藥體驗當大學生，也跟樂齡大學的長輩及生活系老師約定，改日大家到大內社區，要教他們怎麼做蘿蔔糕。活動最後安排阿公阿嬤穿上畢業學士袍在校園拍照，象徵一日大學生體驗的結業式，讓長輩留下深刻印象。

民生學院院長吳明娟表示，本次活動以活潑有趣的授課方式，給長輩和學生良好的學習與互動經驗，讓大內區環湖社區樂齡長輩體驗與感受大學生的學習生活，感染大學生之活力，透過USR計畫的執行，擴展民生應用及保健功效的生活與產品設計應用，也融入樂齡長輩之照顧與關懷，以落實友善社區高齡樂活學習目標。