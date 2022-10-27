網購加拿大洋芋片卻寄給鄰居　警揪真相還在他家抄2500萬毒品

記者張君豪／台北報導

刑事局偵三大隊日前接獲情資，指稱有人從歐美進口國際「零食郵包」但內藏大麻毒品，警方會同關務署暗中拆包查驗，發現有2大包、重達1112公克的二級毒品大麻花，警方按兵不動，讓該零食郵包順利通關出貨，等到郵差把郵包送到貨主簽收時，當場逮捕涉嫌進口大麻花的焦姓主嫌（42歲），並在他家中閣樓查獲75株大麻盆栽，估計這些大麻盆栽製成乾燥成品，加上大麻花總市價逾2500萬元。

▲焦男遠從加拿大網購大麻花以零食包裹闖關，遭警方逮捕並起獲75盆大麻植栽。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局日前接獲關務署台北關情資，關務人員監控一只從加拿大寄發台灣的零食包裹，內容物只有幾包餅乾和品客洋芋片兩罐，零食郵包材積卻異常龐大，且經掃描有異常內容物，關務署會同警方人員開箱驗貨，發現內含大麻花1112公克。

▲焦男遠從加拿大網購大麻花以零食包裹闖關。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵三大隊會同北市中山警分局、高雄市警刑大、三民二、新興警分局、高雄港務警察總隊組成專案小組，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦；警方以守株待兔方式，放行該國際郵包，並監控中華郵政郵差送包全程。

警方指出，焦姓主嫌相當狡猾，為規避警方追查並製造斷點，刻意把收貨人、地址寫成同樓層的鄰居，意圖讓警方找錯人，且焦男趁大樓管理員中午買飯外出時，趁隙下樓幹走包裹，未料警方幹員早已埋伏在安全門後的樓梯間，當場一擁而上當場逮人。

▲焦男走私大麻花遭警方逮捕，並在其住處起獲75盆大麻植栽。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小處查獲大麻花包裹後，隨即發動附帶搜索焦男住處，發現焦男利用家中樓中樓閣樓約30坪空間以專業的「扦插法」分株接栽大麻盆栽高達75盆，整個家中充滿濃厚的大麻香氣，警方破獲該起大麻花郵包、盆栽工廠隨即將焦男及同居女友帶回偵辦。

根據刑事局毒緝中心表示，以大麻花價格每公克約2到3千元、大麻盆栽每株可產約300公克，粗估該案大麻成品市售價格約在2500萬元之譜，但焦嫌到案後否認販售大麻花成品，辯稱是購入自用，但卻講不出購買大麻花的價格及金流證據，警訊後依觸犯《毒品危害防制條例》將焦男及同居女友移送地檢署複訊，檢察官調查後認為焦男隱瞞案情，經向法院聲押獲准，焦男女友則因並未涉入走私、栽種大麻行為，訊後遭飭回。

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