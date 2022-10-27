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彰化夜市爌肉飯歇業！老闆夫妻倆認「該休息了」出面致謝

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

位於彰化縣彰化市成功路上的「夜市爌肉飯」是許多饕客必吃的店家之一，今（27）日卻傳出「結束營業」，消息一出令在地人與饕客都感到錯愕，稍早老闆夫婦倆出面向多年來支持的顧客們道謝。

▲▼彰化「夜市爌肉飯」結束營業，老闆夫妻倆出面了。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

▲彰化成功路夜市爌肉飯結束營業，老闆夫妻倆出面致謝。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

今早有網友在「彰化踢爆網」臉書社團PO出一張照片，地點正是鼎鼎有名的知名美食店家「夜市爌肉飯」，鐵捲門外寫著結束營業，讓他十分驚訝，在地人與老饕們同樣一片哀號。

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有在地人PO文表示，昨天跟爌肉飯老闆聊天時，老闆直嘆「一個工作做了30年，也累了...」，沒想到名店就這樣少了一家，網友惋惜表示「以後也沒得抽號碼牌了。」

▲▼彰化知名老店夜市爌肉飯宣布結束停業。（圖／彰化人大小事提供）

▲夜市爌肉飯是許多饕客的彰化美食清單之一。（圖／彰化人大小事提供）

見到迴響如此大，稍早夜市爌肉飯老闆夫婦倆也出面喊話，想對不單是彰化市民，以及很多外縣市的客人表達感謝，多年來一直照顧他們到現在，令他們十分感動，經過30年以來的打拚，現在真的想退休好好休息了，感謝大家的愛戴！

夜市爌肉飯早期在永樂街擺攤經營，後來才搬到成功路開店，內用外帶都需提前取號碼牌，每人限定3碗，往往開店沒多久爌肉飯就完售。

▲▼彰化知名老店夜市爌肉飯宣布結束停業。（圖／彰化人大小事提供）

▲夫妻倆經營該店已經超過30年，現在2人決定退休好好休息。

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