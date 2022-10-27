快訊／桶屍背後有刺青！DNA比對2組家屬　酒店妹同意檢座問話

記者許權毅／台中報導

台中市神岡桶屍案工廠女租客被列為重要關係人，警方訊問後，今（27）日被載往地檢署接受檢方複訊，在午間悄悄坐上偵查隊車輛前往。豐原分局表示，因目前僅將女子列為重要關係人，未拘束其自由，檢方則需要她來釐清。今日上午對死者進行相驗，發現死者為年約40歲男性，背後有刺青，正採集DNA釐清身分，目前有2組家屬可能性較高。

▲台中桶屍案死者今日進行相驗，發現背後有模糊刺青。（圖／記者許權毅攝，下同）



豐原分局副分局長表示，今日相驗死者，確定為年約40歲的男性，身高大約落在163公分到170公分，背後有一處模糊刺青，身體並無其他外傷，骨骼完整無損傷，詳細身分已採集DNA進行化驗確認，預計明日以前會有結果。

▲目前掌握有2組家屬可能性較高，今日家屬前往相驗現場。（圖／記者白珈陽攝）



台中地檢署表示，今早檢察官在中榮相驗及解剖，詳細情形將送遺體臟器、血液、骨髓等檢體至法醫研究中心，以釐清死因。女租客為重要關係人，警方詢問該女有無意願配合到地檢署說明，女子同意，中午進行複訊，截至下午2點仍在進行中。



至於女子在面對警方訊問時，態度算是配合，但警方強調，只將女子列為重要關係人，從頭到尾沒有拘束女子自由，目前各種方向都在查，無法斷定女子與死者關係人。至於是否有共犯等？警方清查方向都不放棄。



據悉，女租客是酒店紅牌小姐，但是上班地點也轉換過多次，外表身材嬌小貌似學生妹、頂著清純短髮，看不出有30多歲。女子租了工廠後，疑似在犯案後將桶屍、水泥攪拌器、水桶以及一條棉被放在工廠現場，至此鐵門深鎖，就沒有再去過現場，就連二房東也不了解女子租工廠用途。



據了解，女租客與死者的活動地點皆不在豐原，平時都在市區活動，現場也沒有找到血跡或其他可能兇器，現場應並非第一現場。女子被警方帶回後，面對警方詢問皆稱「不知道、忘記了」等，是為財還是為愛痛下殺手？租約到期還要續租卻供稱沒去過工廠，女租客都閃避不願回覆，甚至編出三套劇本，讓警方頭痛不已。