記者賴文萱／高雄報導

高雄一名17歲劉姓高職休學生日前看到一輛Gogoro的車輛感應卡放在置物袋內，一時起貪念，啟動車輛後騎走。車主王男發現車遭竊後相當氣憤，在網路上PO文強調「看到可以直接撞，人可以直接貓（揍），要人不要車。」事後他透過手機軟體發現車子行蹤，直接攔下竊賊並揮拳壓制，警方偵訊後依竊盜罪嫌將劉移送偵辦。

▲Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」，揮拳痛逮17歲偷車賊。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方受理後調閱監視器，發現是一名年輕男子所為。（圖／記者賴文萱翻攝）

鳳山分局成功所25日早上10點多，接獲被害人王男報案表示，自己的Gogoro機車在鳳山區中山東路失竊，自述因妻子前一天使用完畢後，忘記將車輛感應卡自置物袋內取出疏於保管，疑似遭人使用感應卡啟動車輛並騎走。經警方受理後調閱監視器，發現是一名年輕男子所為。

王男除了報警之外，也氣憤在網路上PO文表示，「一輛Gogoro被偷，遺失地點在鳳山，最後出現換電時間是在早上9點11分，在覺明路中油換電池。請各位朋友路上幫忙留意一下，看到可以直接撞，人可以直接貓，車子維修部分我自行吸收，如果有貓到後續相關法律我負責，要人不要車。」





▲▼Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」，揮拳痛逮17歲偷車賊。（圖／記者賴文萱翻攝）

後來王男透過手機軟體，發現竊賊正在騎著車子趴趴走，立即前往現場當場逮到竊賊，他直接痛罵「X林娘，車是你的嗎？」接著直接一拳痛毆偷車賊。

據了解，這名竊嫌為17歲劉姓高職休學生，他對偷竊機車行為坦承不諱，警方詢後將其依涉嫌竊盜罪移送偵辦。

▲劉生對偷竊機車行為坦承不諱，警方詢後將其依涉嫌竊盜罪移送偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）