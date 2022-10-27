賣特製家鄉味賺錢遭遣返　印尼女移工哭求：想送最後一份給丈夫

記者許展溢／高雄報導

熱銷特色便當成絕響！高雄岡山區有名32歲印尼籍女子阿娜（化名），在臉書販賣手作便當，每天都會提供口味超道地的印尼家鄉味菜色，每一份還賣到台幣120元，附近工廠更是搶訂，只是近來被專勤隊發現，阿娜其實是失聯移工，必須遣返，而她不顧自己處境，卻擔心起丈夫沒飯吃，拜託專勤隊員帶她去送最後一份愛的便當。

▲印尼女移工每天販售限量百份印尼家鄉味便當遭逮。（圖／記者許展溢翻攝）



移民署南區事務大隊高雄市專勤隊近期獲報，阿娜疑似在臉書販賣手作便當，造成附近廠工爭相訂購，相當熱銷，循線發現一查之下她竟是名失聯移工，而阿娜被查獲時剛好是中午用餐時間，因為擔心合法擔任廠工的印尼籍丈夫沒飯吃，還拜託專勤隊員帶她去送最後一份愛妻便當給丈夫，丈夫見阿娜遭逮難過的表示，再也吃不到愛妻做的便當了。

▲▼阿娜的芝麻醬汁需要熬煮3個小時，印尼特色魚漿也是新鮮現打現做。（圖／記者許展溢翻攝）



專勤隊表示，阿娜來台從事看護工，去年失聯後，與印尼籍合法廠工的丈夫在岡山合租一間套房居住，因阿娜精通廚藝，每天都用心製作愛妻便當，讓吃不慣台菜口味的丈夫帶到工廠享用，其他同鄉廠工看到豐富的家鄉味菜色，紛紛詢問能否「搭伙」訂餐。

今年7月開始，阿娜全心投入製作印尼特色便當，每天到市場購買新鮮蔬菜、肉類及沾醬等食材，並在臉書平台分享當日菜色供附近廠工限量預訂，製作完成後再外送到府，專勤隊前往查緝時，在門口就已聞到陣陣撲鼻的便當香味，也是趁這時一舉將她查獲。

▲▼阿娜做的精緻印尼便當一份要120元。（圖／記者許展溢翻攝）



詢問之下才發現這份量精緻的印尼便當竟要價高達120元，原來光是搭配的芝麻醬汁就需要熬煮3個小時，印尼特色魚漿等菜色也是新鮮現打現做，阿娜每天在2坪不到的套房內製作，限量熱賣近百份，舉辦活動時還可預訂特色印尼餐點，每月營業額高達約7萬多元。

只是阿娜被查獲後，淚求專勤隊員讓她送最後一份便當給丈夫，而丈夫得知阿娜遭逮後，難過的表示再也吃不到這可口的愛妻便當了。

▲印尼女移工拜託隊員讓她送給丈夫最後一個便當。（圖／記者許展溢翻攝）