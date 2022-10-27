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撒大把千元鈔票製造混亂　毒蟲出怪招騙不了警員...秒被逮捕

▲桃園市中壢警分局員警10月23日晚間在中壢後火車站巡邏時，廖姓男子見員警慌張躲避，員警上前攔查卻故意將一疊千元大鈔與一小包毒品丟棄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園員警在中壢後火車站巡邏時，廖姓男子慌張躲避，還將一疊千元大鈔與一小包毒品丟棄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局員警本月23日晚間在中壢後火車站執勤時，左手刺青的廖姓男子見員警在場刻意躲避，員警質疑有異上前盤查，廖男不但不配合，還故意將口袋中一疊千元大鈔往空中拋，順便把1小包疑似毒品也給丟了，員警發現趕緊阻止，並將廖男帶回偵訊。被廖丟棄的1小包毒品驗出是三級毒品K他命，全案依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市廖姓男子見員警慌張躲避，故意將一疊千元大鈔與一小包毒品丟棄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市廖姓男子見員警慌張躲避，故意將一疊千元大鈔與一小包毒品丟棄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，交通中隊分隊長吳偉輔於23日晚間7時50分許在中壢後火車站執行勤務，在龍岡路二段路上某超商外，見21歲廖姓男子走出超商後將一疊千元大鈔塞進口袋，左顧右盼打電話神情緊張，員警質疑可能是詐騙集團車手上前盤查，未料廖男見警靠近卻刻意躲避。

▲桃園市廖姓男子故意將一疊千元大鈔與一小包毒品丟棄，警方查出是三級毒品K他命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市廖姓男子故意將一疊千元大鈔與一小包毒品丟棄，警方查出是三級毒品K他命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警上前欲盤查時，廖男雙手不斷顫抖拒不配合盤查，隨後突然將褲子口袋內千元大鈔撒在地上，其中還夾帶一小包疑似毒品不明粉末，想製造混亂企圖逃離，員警緊抓廖男手臂與褲帶不讓其離開，廖男突然大聲叫囂，還以三字經辱罵，員警呼叫線上警力支援，當場將廖男與一小包毒品帶回派出所查驗，經檢驗後確認是三級毒品K他命，全案依違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。

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