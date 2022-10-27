閨蜜偷找男友幫刮痧「都沒人幫我…」　她攤牌超心寒！網怒：綠茶

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者趙于婷攝）

記者朱祖儀／綜合報導

如果看到閨蜜做出這種舉動，你會怎麼想？一名女網友表示，日前發限時動態炫耀男友幫忙刮痧，沒想到閨蜜私底下竟然跑去找男友，說「也可以幫我刮看看」，且偷講她壞話，讓她看了相當傻眼，氣得跑去攤牌，但看到對方仍在辯解的態度，感到相當心寒，不知道該怎麼辦。

原PO在「Dcard」發文表示，前幾天去找男友的時候，對方突然支支吾吾說有事要說，她才發現，閨蜜竟然傳了她的限時動態給男友，問說「你平常都會幫她刮痧呦？」接著就開始抱怨自己坐辦公室，脖子跟肩膀也很痠痛，但都沒有人幫忙按摩，「還是你改天也可以幫我刮看看？」

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▲閨蜜找原PO男友幫忙刮痧。（圖／翻攝自Dcard）

男友看到後嚇得拒絕，閨蜜才說只是開玩笑，也要對方不要告訴原PO，「我怕她會誤會，畢竟她很愛森氣（生氣）」，男友看到後隨即幫忙說話，「我寵出來的，你不要這樣說她」。原PO看完對話相當傻眼，沒想到從國中認識到現在的閨蜜，竟然會對男友提出這種要求，於是決定和對方攤牌。

從對話紀錄中看到，原PO傳了一個按摩的優惠碼給閨蜜，還說「我男友跟我說你好像需要」，希望能得到一個解釋，但對方仍強調當時只是開玩笑，「為了這種事來質問我，你也很無聊，以為每個人都在肖想你男友喔？又不帥」，她看到後相當傻眼，「你自己跑去找別人的男友要他幫你刮痧，現在還在那邊嫌人家不帥喔？」

▲▼原PO找閨蜜攤牌。（圖／翻攝自Dcard）

事後閨蜜道歉，但也強調「我覺得你用這種態度來質問我，根本就不是要好好談的態度，是你才沒把我們這段友情放在心上吧，我對你的態度感到很失望」，原PO看了無言，認為那些事情不能用開玩笑帶過。可是對方不願意多談，「既然你現在都覺得是我的錯，那就沒什麼好說了，就這樣吧」，最後2人不歡而散。

原PO表示，看到閨蜜的態度如此強硬、生氣，「難道真的是我在小題大作嗎？還是真的就是她在惱羞？」原以為2人的感情很好，沒想到卻發生這種事情，讓她覺得相當難過，可是又不知道該怎麼辦，只好發文求助。

不少人看到後紛紛表示，「可能每個閨蜜的相處模式不同，但就我自己而言，我不會想接近我閨蜜的男友，幾乎零交流，私下都不會聯繫」、「好扯喔，他在理直氣壯什麼，放生」、「我跟我閨蜜的男友忌妒都來不及了，完全不會想深入認識欸，對我來說他就是個搶我女人的人」、「滿滿的綠茶味，他知道自己下不了台，剛好你也看清他了」。