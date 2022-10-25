「閨蜜1穿搭」親戚狂看傻　新娘被搶風頭怒了！她討拍：很婊嗎

▲新娘抱怨，當天親戚誤以為原PO是新娘！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

「這樣穿很婊嗎？」一名女網友表示，日前穿著抓皺露肩短裙參加閨蜜婚禮，豈料閨蜜卻故意不理原PO，到了隔天凌晨才傳來簡訊，抱怨原PO搶了新娘的焦點，「我老公那邊親戚一直問說到底誰是新娘？這是我的婚禮，不是妳的伸展台耶。」文章曝光後，網友也看傻眼直呼，「不應該在婚禮上穿白紗不是常識嗎？」

一名女網友在Dcard透露，最近見證10年閨蜜走紅毯，原本大家都開開心心的，但閨蜜逐桌進酒時，卻不太愛搭裡原PO，就連最後送客也沒跟原PO拍照，讓原PO覺得怪怪的。

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直到隔天深夜，閨蜜突傳來訊息指責原PO，「妳知道妳今天的穿著讓我很尷尬嗎？我老公那邊親戚一直問說到底誰是新娘？我很想幫妳講話，但我真的無法，妳是故意這樣想跟我搶焦點嗎？這是我的婚禮，不是妳的伸展台耶...我很不想失去妳這個朋友，但我希望妳給我一個合理的解釋！」

原PO看完訊息不知所措，於是趕緊詢問另一名朋友看法，而對方直言好看也沒問題，不過確實有聽到別桌討論穿著很心機。至於男友方面，反認為是閨蜜小題大作。

對此，原PO乾脆貼出自拍照，可見她穿著一襲白色露肩抓皺緊身超短洋裝，雙手則搭配蕾絲袖套，而她也好奇求問「這樣穿真的很婊嗎？」

▲原PO貼出自拍照。（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，底下網友也坦言穿著不適當，「我在婚禮公司工作三年，真的還沒看過哪個女生會穿成這樣喧賓奪主」、「穿這樣真得不行...要是我是妳朋友也會不爽」、「白色還蕾絲，裙子又很短」、「除了新娘，不應該在婚禮上穿白紗不是常識嗎」、「露太多不太雅觀欸，腿／肩／胸／背擇一小露就好了」、「妳閨蜜脾氣超好，換成是我結婚，我直接火力全開飆完封鎖妳」、「露肩露奶露腿，白色蕾絲緊身還有那個綁帶，這樣還不婊？」「妳的穿著超像他老公的前女友，要來示威的那種」。

不過也有人緩頰，「我覺得還好欸，但可能每個人底線不一樣啦」、「也許妳只是跟平常穿搭風格一樣，但可能妳平常穿搭就是比較容易讓人眼睛為之一亮的類型，去別人的婚禮還是低調一點比較好」、「妳穿這身是很好看，但是如果是別人婚禮，我寧可妳穿T-shirt牛仔褲也比穿這身要好，禮儀很重要，尤其是好朋友的婚禮，這點認知還是要有的」。

▼網友砲翻。（圖／翻攝Dcard）

