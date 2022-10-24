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社會 社會焦點 保障人權

講電話遭酸「跟男人打砲」！情侶大吵...他路旁扒光女友上衣猛拍

▲▼情侶吵架,夫妻打架,打巴掌,家暴示意圖（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲陳男與女友吵到不可開交，甚至在馬路上將女友上衣扯下，原本論及婚嫁的2人撕破臉互告上法院。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者蔡怡萍／台中報導

陳姓男子與女友原本已論及婚嫁，但陳男某日酒後卻當著友人面前污辱女友「要跟男人打砲」，女友遂與陳男發生爭執，一路從友人住處扭打回家，陳男甚至在田邊馬路上將女友衣服扯下，還拿手機狂拍，但女友也不甘示弱、奮力反擊將陳男毆打成傷，2人從準夫妻演變為對簿公堂，台中高分院日前宣判，陳男需賠償女友20萬元，而女友也需付對方6萬元，全案定讞。

事件發生在2020年1月13日晚上，家住彰化的陳姓男子與女友一起到友人住處用餐小酌，席間女友起身接聽男客戶電話，這時已微醺的陳男聽到後卻出言諷刺女友「要與男人打砲」，女友因此氣憤不止，當場與陳男大吵。

2人一路打罵直到凌晨，女友出手攻擊陳男，陳男也氣得在家門外田邊馬路上，直接將女友上衣脫下，讓她赤裸著上身無力反擊，並拿手機作勢拍照，最後雙方全身傷痕累累、徹底撕破臉，原本已談及登記結婚演變成互相提告，並附帶民事求償。

法院審後，將陳男依傷害罪處有期徒刑2月，女友也依傷害罪處拘役40日，皆可易科罰金；民事部分一審判陳男須賠12萬，女友則須賠對方6萬，女友不服上訴。

台中高分院審後，認為雙方均不得主張係正當防衛，2人的互毆多屬單純攻擊行為，在住家外大打出手、造成雙方都受傷，審酌陳男把女友上衣脫掉、又拿手機作勢要拍，陳男為五金公司、投資公司負責人，女友為貿易公司負責人的背景地位等，判陳男需再多賠8萬元，全案確定。

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