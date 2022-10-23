上大夜班回家…見男友喝醉「睡了妹妹」　她心痛：以後怎麼面對

▲原PO發現男友和妹妹睡在一起。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

如果看到最愛的人背叛自己，你會怎麼做？一名女網友表示，日前上大夜班回家，看到男友和妹妹睡在一起，雖然當時男方不斷解釋，她起初也選擇相信對方，但後來妹妹良心不安，才透露前一晚2人喝醉後有發生關係。她聽了相當心痛決定分手，但不知道以後該怎麼面對妹妹。

原PO在「Dcard」發文表示，她和男友一起住在高雄，妹妹則在台北讀書，日前妹妹要到高雄玩就跑到她家借住。但沒想到她大夜班結束回到家時，一開房門就看到妹妹和男友躺在床上，男友見狀急忙解釋，是因為2人前一晚喝了酒，妹妹喝醉後不小心走錯房間，不好意思叫對方離開，才會睡在一起，不斷強調他們沒有做什麼，「但我現在的心情真的好複雜，我應該相信他嗎？」

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文章曝光後網友紛紛表示，「完全不相信，你妹喝醉了走錯房間，你男友可以選擇睡客廳，不然就是先不睡等幾小時後，再叫你妹起床回她房間，反正我是完全不信睡在一起沒幹嘛，何況還喝酒」、「就算照他說的那樣，也應該要馬上傳訊息跟你說吧」、「不可能沒什麼，從你男友口述上，他是意識很清楚情況下，知道你妹走錯房間，但他還是照睡你妹旁邊？這疑點很大吧？」「實在太扯，完全無法原諒」。

▲原PO不知道該怎麼面對妹妹。（示意圖／視覺中國CFP）

事後原PO更新發文，表示「這邊真的要謝謝大家把我打醒」，起初真的相信男友的說法，但後來找妹妹談了之後，對方似乎感到良心不安，就將一切事情說了出來，才知道當晚2人喝醉後，趁著醉意就發生關係了。後來她去找男友對質，已經提出分手，並要求對方搬走，「至於妹妹…我不知道以後該怎麼面對她了，好痛苦」。

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