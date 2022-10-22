霜降報到進入燥秋！宜平補多曬太陽　醫：2穴位按摩秋季養生

▲按壓合谷穴可以疏通大腸經，而大腸經與肺是相表力的經絡，按壓合谷穴可以提升人的免疫力。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

時序入秋，許多人開始想著該如何進補，而10月23日就是 24節氣中的霜降，這個名字的由來，就是「氣肅而凝，露結為霜」的意思，也就是進入秋天的季節。花蓮慈濟醫院中醫部蘇三華醫師表示，秋天是在五行的分類中屬金，金也對應著人體臟腑的肺臟。而肺臟的特色，就是它喜歡潤，而不喜歡燥，但是秋天是屬於比較燥的一個季節，所以，在這個節氣當中，除了進補之外還有很多需要注意的保養事項。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曲池穴則是位於人手肘彎曲，透過按壓曲池穴，除了提升免疫力之外，還可以清熱、降血壓。

「平補！是秋季最適合的進補方式。」蘇三華醫師表示，因為秋季比較燥的特性，如果大家想要進補的話，建議選擇溫和的「平補」，而且要選擇特性屬於潤的食物，例如芝麻、蜂蜜或者是南瓜，秋季也很適合用潤肺的銀耳來煮成銀耳粥食用。另外，因為秋季日照時間減少，有些人可能會出現心情容易憂鬱的狀況，所以，建議大家可以把握有陽光的時候，多多出門散心，曬曬太陽，可以舒緩心中鬱悶的情緒。

▲蘇三華醫師表示，因為秋季比較燥的特性，如果大家想要進補的話，建議選擇溫和的「平補」。

蘇三華醫師提醒，因為秋季也是東北季風盛行的時期，大概每5到7天可能就有一波冷鋒下來，天氣逐漸變得更冷，所以，保暖也非常重要，尤其是脖頸後方的風池穴，如果受寒的話，很可能就會著涼，或者出現頭痛或者頭部緊緊的感覺，建議大家可以在穿著上加上一條圍巾，蓋住風池穴，就比較不會著涼；晚上也可以透過溫水泡腳的方式來加強，蘇三華醫師表示，腳是脾經經過的地方，泡腳的時候還可以加入一點艾草，利用艾草的陽性配合溫水，濡養我們的四肢，達到暖脾的功效。

除了食補潤肺，溫熱暖脾之外，蘇三華醫師也分享了自己隨手就可以做到養生秘訣－穴位按摩，也就是按壓「合谷穴」與「曲池穴」。合谷穴位於人雙手的虎口位置，按壓合谷穴可以疏通大腸經，而大腸經與肺是相表力的經絡，按壓合谷穴可以提升人的免疫力；而曲池穴則是位於人手肘彎曲，當寒氣進入人體，身體就會產熱來對抗，所以，透過按壓曲池穴，除了提升免疫力之外，還可以清熱、降血壓，是適合秋季的養生訣竅。

