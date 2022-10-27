高端疑涉中資！李秉穎：不影響臨床試驗「有無中資不代表政治意涵」

▲李秉穎認為，無論是否為中資，都不影響疫苗的臨床試驗。（圖／翻攝自YouTube／新聞放鞭炮）

記者楊晏琳／台北報導

高端疫苗臨床試驗委託公司「丘以思」爆出中資疑慮，不過衛福部及指揮中心都分別澄清，丘以思與高端簽約時是美商在台子公司、在經濟部商業司登記時也顯示港商。醫師李秉穎今也表示，其實無論是否為中資都不影響臨床試驗，「有無中資不代表政治意涵。」

衛福部預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今接受節目專訪時說明，疫苗所有的臨床試驗，都會專門去找做臨床試驗的公司安排一切，包括送文件、試驗地點等，大規模試驗都是如此。

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節目主持人周玉蔻詢問，民眾黨拿此事來做文章，李秉穎是否覺得有必要？他則回應沒有必要，「中資不會影響到你對臨床試驗的進行，有無中資又不代表政治意涵。」

李秉穎比喻，就像很多吃的東西都是中資、從中國進口，許多東西都是Made in China；但中資很多都是「台資」，很多台商在那，「那你也可以說是中資阿。」

李秉穎也認為，大家應支持及保護國產企業，做不好可以鞭策、批評，而不是直接要求它不能上市，這樣才是關心台灣。

針對高端涉嫌中資疑慮，衛福部長薛瑞元也澄清，丘以思與高端簽約時是美商在台灣子公司，且母公司是於今年10月才與中資合併。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝則補充，丘以思公司從101年起在經濟部商業司登記都顯示港商，沒有看到有中國籍申報資料或顯示有陸資投資人，會函請公司說明最新股權結構。

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