快訊／高端提供赴日免費PCR　「全台26間醫院」詳情一次看

▲針對高端接種者赴日，高端將免費提供PCR篩檢。（資料照／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

日本政府規定入境者須打滿3劑認可的疫苗，否則須花3500元做PCR篩檢。高端疫苗公司24日表示，考量社會責任、企業形象及股東權益，將於本週五（10/28）至年底（12/31）前免費提供接種高端疫苗的民眾赴日前進行PCR檢測，詳情辦法如下：



【適用對象】

1. 曾接種一劑或一劑以上高端新冠疫苗且欲赴日本之民眾。

2. 若民眾已接種三劑（含）以上WHO緊急使用清單（EUL）之COVID-19疫苗，不適用本服務。

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【作業方式】

符合資格之民眾可攜帶下列證明文件至指定醫療院所進行PCR檢測，並請事先向指定院所洽詢及確認相關文件之正確性。

【證明文件】

請備妥以下三項文件，影本需供醫院留存。

1. 健保卡。

2. 高端新冠疫苗接種之證明：小黃卡或數位新冠病毒健康證明（正、影本）。

3. 本人姓名之72小時內赴日本機票（正、影本）。

【注意事項】

1. 此PCR檢測之常規費用由高端疫苗公司負擔。

2. 各醫院採檢流程及收費標準不同，若個別醫院收取掛號費或急診採檢相關費用等，須由民眾自行負擔。

3. 如民眾因個人因素或特殊需求產生之額外費用（如：急件檢測差額、申請適航證明等），須自行負擔衍生費用。

4. 請有需求的民眾評估報告取得時間，自行規劃PCR檢測時間並及早安排。

5. 若日本入境政策更動，免除PCR檢測報告入境要求，則自該入境政策變更生效時起，本服務即終止。

▼26間檢測院所如下，點圖可放大。（圖／記者許力方製）

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