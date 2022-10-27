不涉政治卻幫陳時中站台　李秉穎：他防疫成功「國外都很羨慕台灣」

▲李秉穎上節目談及幫陳時中站台原因。（圖／翻攝自YouTube／新聞放鞭炮）

記者楊晏琳／台北報導

衛生福利部前部長陳時中投入台北市長選戰，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎雖曾表示自己不參與政治站台，日前仍出席陳時中選舉造勢。李秉穎表示，是因他認為陳防疫十分成功、且也具有專業統籌能力才前往支持。

李秉穎今接受節目專訪時，被主持人周玉蔻打趣問到「你那天真的有去（幫陳時中）站台了耶，不是跟我說不涉政治嗎？」他回應，「那是為了朋友去站台！」

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周玉蔻詢問「你跟阿中不是沒什麼熟識嗎？」李秉穎表示「不熟但也是算朋友阿，不熟的朋友，他們競選總部來邀我的。」

至於為何願意替陳時中這位「不熟的朋友」站台，李秉穎解釋，因他防疫很成功，這是必須承認的；雖然一直有負面聲音，但仍然很成功，「不過成功不是因為陳時中有什麼特別的專業 ，而是他統籌能力」，李秉穎表示，陳背後有一群專家，他就是判斷專家建議，去做出正確決定。

李秉穎說，自己時常跟國外視訊會議，「他們都很羨慕台灣，防疫做很好」，不過當周玉蔻稱讚他不畏漫天烽火仍幫陳時中站台時，他仍無奈表示，「我已經萬箭穿心啦，還有人罵我名字寫一些亂七八糟文章，還有人斷章取義，寫我說高端品質不好，故意誤導人。」

周玉蔻表示，自己和陳時中私下沒互動，除了電視、電台節目以外沒有見過面，「我本來不想投阿中，但你去站台，我決定考慮投他。」至於陳時中是否有感謝李秉穎替他站台，李也說「沒阿我們私下沒互動。」

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