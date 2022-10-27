中央遭批圖利高端　李秉穎拿「班班有石斑」比喻：那叫支持

▲李秉穎表示，政府是「支持」高端，而非圖利。（圖／翻攝自YouTube／新聞放鞭炮）

記者楊晏琳／台北報導

高端話題不斷，自EUA爭議以來，又爆出臨床試驗涉及中資，中央更屢遭外界砲轟是在「圖利、護航」高端。但衛福部預防接種組（ACIP）召集人李秉穎認為，其實政府是支持所有國產企業，並以農委會的「班班有石斑」政策比喻，認為那是支持，而非圖利。

資深媒體人周玉蔻今在節目提及國民黨籍立委蔣萬安屢轟高端一事，「蔣萬安一直打高端，好像支持高端就是圖利高端、支持貪污一樣」、「這是商譽和國譽欸！」並詢問李秉穎意見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李秉穎也表示，其實政府是支持所有國產企業，「像石斑魚現在就是要學生營養午餐都有嘛，那你也可以說是圖利石斑養魚殖業者阿。」

「你給人家好處後，你自己有無私下得到好處」才叫圖利，李秉穎說，國光、聯亞、高端在做臨床試驗時，其實都有得到政府補助，因此以國家而言，「那叫支持，不叫圖利。」

針對高端屢遭砲轟，李秉穎則有些抱不平，認為大家應支持及保護國產企業，做不好可以鞭策、批評，而不是直接要求它不能上市，這樣才是關心台灣。

周玉蔻聞言，也大讚李秉穎無所畏懼，「台灣人的正氣就在這！李醫師不畏射箭，關鍵時刻有格調。」