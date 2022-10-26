伴幼鯨屍擱淺沙灘！小抹香鯨媽媽命名Momo　風浪減弱後重回大海

記者郭世賢／基隆報導

日前一對小抹香鯨母子在桃園笨港海域擱淺，幼鯨當場死亡，母鯨之後送往基隆八斗子岸置中心，今天是第五天是關鍵日，經過鯨豚協會照料，身體狀況恢復良好。中華鯨豚協會發起命名活動，最後由「Momo」獲得高票當選，已正式命名；目前團隊已著手規劃野放，觀察海面風浪的預報，待東北季風減弱且北海岸風浪降低可安全出港後，就能讓Momo野放回大海。

▲桃園擱淺小抹香鯨命名「Momo」有洋蔥。（圖／基隆市政府提供，下同）

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中華鯨豚協會發起小抹香鯨命名，網友非常踴躍，取名Momo、抹布、永港媽、笨嫂、黑抹抹、幼抹抹、永安香、嚕嚕米、小笨抹、希望、茉莉等各有含意，經過150人以上的票選，投票結果以「Momo」獲55票勝出。Momo（《桃子》的日文發音，有媽媽、抹抹的諧音，擱淺於桃園的小抹香鯨媽媽）；希望（因為此小抹香鯨是畔隨其子漂流而致擱淺，充滿著母愛，希望牠以後能再有新的家庭、新的希望）；茉莉-英文Jas Mine（諧音Jason Momoa）水行俠，希望小茉莉可以像水行俠一樣，回到大海縱橫四海。

產業發展處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀表示， 今天是第五天，將是救援的關鍵日，如果Momo進展良好，可能安排野放回大海事宜。她覺得，Momo名字有三種含意，是不錯的名字。另外，因擱淺被送到基隆八斗子救援池的小抹香鯨，前日進食2公斤鎖管、4公升的水，排便沒有結塊、漂浮等異樣，恢復相當良好。

▲中華鯨豚協會團隊人員將減少人員與醫療行為，減緩小抹香鯨的緊迫感。

中華鯨豚協會指出，22日前往笨港沙灘救援擱淺的小抹香鯨，其中體長120公分的幼鯨已死亡，體長250公分的母鯨有外傷，當晚被送到基隆八斗子救援池。雖然小抹香鯨狀況良好，但緊迫數值卻上升，25日小抹香鯨發生嘔吐、全身用力而側傾、換氣不順等問題，從嘔吐物中還發現一些有胃的黏膜組織，推測可能有胃潰瘍的情形，由於狀態不穩定，因此讓救援團隊整夜呈現緊繃的狀態。

在聽力部份，發現Momo能聽見，但因後續有表現出緊迫的反應，為了不讓牠有過多的壓力，因此後續的檢測作業就暫停執行。至於為何小抹香鯨的緊迫持續上升原因，團隊研判主要是因為Momo陪伴著死亡的幼豚而上岸擱淺，團隊選擇將Momo送入復健站觀察，等待野放的時機，但不論是復健站的水體大小、人員活動、環境噪音與相關醫療行為等，對生性膽小的小抹香鯨來說，就是壓力的來源。

▲救援團隊拉長侵入式醫療或是灌食的間隔時間減緩緊迫的發生。

中華鯨豚協會表示，目前救援團隊已減低環境的壓力，包含調整復健人力、修正保定姿勢、減低圍繞在池邊的相關人員、拉長侵入式醫療或是灌食的間隔時間減緩緊迫的發生等；另外，團隊也開始著手規劃野放的時間與流程，觀察海面風浪的預報，待東北季風減弱且北海岸風浪降低可安全出港後，將執行野放工作，早日讓Momo回到大海。

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