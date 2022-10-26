南投慣竊出獄月餘又連9犯　偷自小客車開到彰化爽住商務旅館

記者高堂堯／南投報導

吳姓男子25日於埔里鎮竊取一輛自小客車，還開著「趴趴走」到彰化投宿商務旅館，埔里警方循線跨轄前往將他逮捕歸案，調查發現他不但才因犯下竊盜案入獄，出獄後短短1個多月又連續犯下多達9起竊案，訊後再次將他移送法辦、勢必又將回鍋吃牢飯。

▲慣竊男子連續竊取汽車等財物，遭埔里警方火速逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

埔里警分局指出，昨日上午10時25分許獲報，轄區發生一輛自用小客車因車主下車時忘了拔鑰匙，回頭就發現車輛不翼而飛的竊盜案；經員警循線追查，鎖定1名47歲吳姓男子涉有重嫌，且發現他將該車朝西駛離南投縣境，隨即於傍晚前往彰化縣員林鎮，在靜修路某間商務旅館的停車場內將吳嫌逮捕到案。

分局指出，吳男因竊盜案件，才於今年9月中旬出獄，仍不知悔改，於昨日見停放於路邊之自用小客車鑰匙未拔下，便開啟車門，將車輛駛離至彰化縣；進一步調查發現，吳男出獄後即隨機於市區道路沿途尋找下手目標，如發現被害人汽車鑰匙未取下，則趁隙竊盜車輛，如車門未上鎖則開啟車門竊盜車內財物及貨物。

此外，吳男還涉及竊取機車置物箱內財物等案件，經警方鍥而不捨擴大偵辦，赫見他出獄短短1個多月以來，竟共犯下9起竊盜案；埔里分局提醒民眾，車輛停放時應鎖車門且鑰匙應隨身攜帶，財物不留車內，避免宵小有機可趁。