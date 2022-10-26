不能笑！高雄「球棒隊」狠砸店　夾腳拖男狂衝「超慘綜藝摔」

記者許展溢／高雄報導

臉書社團《黑色豪門企業》26日分享「高雄不能笑系列」影片，畫面中一名男子拿著棒球棍在某店家要準備砸玻璃時，卻疑似因地板太滑，整個人重摔，屁股往下坐，但又很快的站起來，讓網友看了直說，「歡樂的開場、滑壘得分，卡稱好痛啊」。

▲一名黑衣男全力衝刺時卻疑地板太滑重摔。（圖／翻攝黑色豪門企業）



這件「不能笑」其實是24日晚上10時50分，發生在高雄左營區軍校路某小吃部遭人打破門口玻璃事件，警方獲報到場，現場員工向警方說，當時出現幾名男子打破玻璃後離去，現場無人受傷。

只是當下另一個角度曝光，其中一名男子當時穿著夾腳拖，正準備全力衝刺卻疑似地板太滑，整個人失去重心，雙腳呈往外打開姿勢跌倒，屁股重摔在地板上，沒想到這時該名男子還很快的又站起來，引起網友熱烈討論，並紛紛留言，「不能笑～～～，但覺得卡稱好痛」，「社會在跑！止滑鞋要有」、「對不起 我忍不住！ 笑出來了」、「買對鞋很重要」、「歡樂的開場」和「滑壘得分了」」「看了就療癒」等。

警方說明，經瞭解是44歲的小吃部黃姓老闆和綽號「頭家」的63楊姓男子先前有糾紛，楊男又前往店家消費卻再與店家發生口角，一時不滿打電話找約3-4名年輕男子前來砸損店門口玻璃，雖老闆不提告毀損，但已在公眾場所破壞社會秩序，已將楊男和找來的29歲謝男、22歲錢男、27歲施男、29歲楊男依刑法第150條將楊男等5人究辦。