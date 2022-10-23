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社會 社會焦點 保障人權

拿發票給弟媳對獎竟中千萬！雲林男只拿到2百萬...怒告結果出爐

▲▼09、10發票。（圖／記者吳珍儀攝）

▲雲林一王姓男子到超商買飲料，發票竟中了1千萬，結果被弟媳拿去兌獎後，只匯了2百萬給他，讓他憤而提告。（示意圖／資料照）

記者郭玗潔／雲林報導

雲林一王姓男子去年到苗栗三義鄉便利超商買飲料後，將發票交給弟媳何女對獎，想不到這張發票竟中了特獎1千萬，一家人在驚喜之餘，感情也因此破裂。何女兌獎後領了796萬元獎金，卻只匯了200萬給王男，讓王男憤而提告，要弟媳把全部的錢都吐出來。雲林地院審理，認為發票雖由王男購物取得，但根據雙方在LINE上召開的家族會議，王男曾同意將獎金「1人1半」對分，判何女須再返還198萬元給王男，全案還可上訴。

判決書指出，王男於去年11月到12月間在萊爾富便利超商買了兩瓶「原萃鐵觀音」罐裝飲料，並按習慣將發票放在家中，統一由弟媳何女整理。何女在對獎時發現這張發票竟中了特獎1千萬元，聲稱王男已將發票贈送給她，兌獎後取得796萬，卻僅將200萬匯款給王男，王男憤而提告要求她將596萬元還來。

何女認為，她手上的發票來源包含她娘家人、公司朋友、女兒等人，對中發票時，王男也未表示「這是我的發票」、「這是我請妳對獎的發票」，是她丈夫為了家庭和諧，才未經她同意匯款200 萬元給王男，王男不能證明發票是他的。

法官認為，王男提供的行車記錄與該發票開出的時間、地點相符，且根據LINE群組上的家族會議，在開獎後全家已討論獎金如何分配，並開始有所爭執，何女也否認有要獨吞獎金之意思，可見王男拿發票給何女兌獎，並非有把發票贈送給她的意思，且根據家庭會議，王男提出將獎金扣稅後「1人1半」對分也獲雙方同意，判何女應再返還198萬元給王男，全案還可上訴。

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