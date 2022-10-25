同台高虹安遭疑藍白合　盧秀燕回「少仇視」：不同政黨都可以合作

記者詹宜庭／台北報導

台中市長盧秀燕日前與民眾黨新竹市長候選人高虹安同台，引發外界猜測為「藍白合」，對此，盧秀燕25日回應，選舉將近，許多人會將市政交流與輔選混淆，高虹安委員那場談話，純粹是市政接待，她認為，台灣民主社會應多合作少仇視，不同政黨或競選對手彼此都可以有合作空間。

盧秀燕本月9日合體高虹安，共赴台中建國市場參訪，兩人皆穿白襯衫搭配牛仔褲，過程中還牽手、挽手臂等，引發各方猜測是否坐實「藍白合」一說。更有消息傳出，事後國民黨新竹市長候選人林耕仁因不滿盧秀燕與高虹安同台且互動親密，向黨中央抗議，卻被已讀不回。國民黨主席朱立倫16日下午到桃園市輔選時表示，「這類謠言不值反駁，所有人都在幫林耕仁，也有拜託盧秀燕及新北市長侯友宜幫忙。」

針對此事，盧秀燕25日接受ETtoday《欣儀最政點》主持人王欣儀訪問時說，自己具有很多角色，在公務上是台中市長，但在國民黨中則是資深從政同仁，負有輔選的義務；因此外界有很多人就會把這兩件事情混淆，例如她接待高虹安委員或國民黨台北市長候選人蔣萬安。

盧秀燕指出，蔣萬安當時是以立委身份來訪，但由於這些委員本身也具有縣市長候選人的身份，所以很多人就會將兩件事搞在一起，她強調「這段時間的確是很多公務與選務，但我盡量把它分開，例如現在上班時間就以公務為主，下班或是週末才會從事輔選。」

盧秀燕補充，她與高虹安那場談話純粹是市政接待，立法院時常會有不同委員來台中參訪或考察，各縣市的議會也會有，由於距離選舉只剩一個月，所以民眾很容易混淆。

另外一方面，盧秀燕認為，台灣民主社會應該要「多合作、少仇視」，不同政黨甚至競選對手彼此都可以合作，畢竟選舉是一時的，市政工作或國政工作是永遠的事情，有時候要將政黨角色放低一點，怎樣對國家發展是好的才是主軸，如果能夠這樣做，政黨也應該會有一些合作的空間，「不要把選舉看得太重或嚴肅，大家應該為人民多合作。」

▼ 盧秀燕談競爭政黨也能合作。（圖／欣儀最政點）

