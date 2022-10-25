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陳時中：中國滅活疫苗有問題　封城政策「怎麼可能對」

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中近日接受購物專家「486先生」陳延昶訪問說，防疫期間比較不服氣的地方是，拿中國政策批評台灣政策，說中國做得多對、台灣做得多差，看看中國現在每周至少做兩次PCR，每天都封起來，怎麼可能是對的政策？這是因為中國滅活疫苗有問題，效率低、保護率低，但疫苗採購時多少藍營政治人物主張要進口。

▲▼民進黨台北市長候選人陳時中近日接受購物專家「486先生」陳延昶訪問。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲陳時中近日接受購物專家「486先生」訪問。（圖／陳時中競選辦公室提供）

YouTube頻道「486系列之請問486&會客室」今天釋出陳時中專訪影片，陳時中在訪問期間，除了提及擔任指揮官一路以來的心路歷程，並提到有關台灣開放國門、與病毒共存等內容，也在影片中強調自己的執行力、溝通協調能力，以及擔任一位首都市長應該要有的對民主價值的堅持態度，除了強調台灣走過疫情，看見曙光，更期待台灣疫後經濟的亮點表現。

主持人訪談過程中關注，台灣開國門的時間，似乎比其他國家要來得慢？陳時中表示，台灣開放國門的時間比較慢，是因為台灣的疫情控制得比較好；Omircon這一波疫情，在台灣致力防疫下，讓疫情放得慢一點起來，比其他亞洲國家大約晚了3個月，因此台灣在開放國門的時間也會比其他國家晚3個月。

陳時中提到，在Omircon之後，大家要跟病毒共存，因為輕症化的發展方向已經很清楚；與病毒共存，觀察的指標不是染疫率，過去追求清零，但現在要看的是對於住院病人重症的狀況，或是整個對於病毒處理的系統，才是台灣的指標。

對於宣布參選的時機，陳時中表示，在去年的狀況完全不可能去想這樣的事情，因為當時面對的是一個高死亡率的病毒，當時作為一位疫情指揮官，不可能去想選舉的事情，但後來面對Omircon，台灣將死亡率控制在0.15%，藥物、疫苗也都準備得很充足；醫院也可以把正常醫療跟防疫醫療都顧好，台灣的疫苗施打率也是世界的前段班，給藥的體系跟流程也都建立得很好，看到了疫情隧道的曙光，陳時中認為自己的任務已經告一段落。

另對於參選台北市長，陳時中表示，台北市是台灣的首都，對國家前途很重要，但台北市面臨了一個首都市長究竟能不能表示對於保護台灣的態度。陳提到，總統蔡英文的堅韌態度，讓世界看到台灣，但台灣的首都市長，卻看不到這樣的態度，例如雙城論壇，共機都在繞台了卻還在辦，會讓世界認為，首都市長在面對共機繞台是無所謂的。

陳時中提到，「我們的執行力，總統有信心」，他對自己溝通協調的能力也很有把握，希望未來成為台北市長，能讓世界看到台北，還有對於民主價值的堅持，也期待在開放國門後，台灣的疫情經濟儘速復甦，也希望對疫情有了解的人，不要做錯誤的解釋。

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